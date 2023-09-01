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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Уничтожение самолета Ил-76 на аэродроме в Пскове: в сети показали уникальные кадры спецоперации

Уничтожение самолета Ил-76 на аэродроме в Пскове: в сети показали уникальные кадры спецоперации

В сети показали уникальное видео спецоперации на аэродроме в российском Пскове.

Эксклюзивные кадры обнародовал общественный деятель и блогер Сергей Стерненко в мессенджере Telegram. Видео ему предоставило ГУР, для которого тот собирал средства на дроны.

— Уникальное видео спецоперации в Пскове! Совместно с Главным управлением разведки за ваши средства нами были поставлены средства поражения, которые уничтожили два Ил-76, серьезно повредили еще два и поразили еще несколько самолетов, — написал Стерненко.

Общая сумма ущерба, нанесенного стране-террористу, составляет около $200 млн. На видео моменты поражения самолетов.

Стерненко добавил, что это украинская разработка. Об их закупке не отчитывались и пока не будут раскрывать, что это были за средства и их возможности. Он добавил, что “на так называемой России будет и дальше взрываться”.

В ночь на 30 августа сообщалось о масштабном пожаре и взрывах в районе аэропорта в Пскове. Российские федеральные СМИ сообщали о повреждении по меньшей мере четырех самолетов Ил-76.

По мнению военного эксперта Сергея Кузана, эта атака БПЛА на псковский аэропорт показала, что на территории России нет безопасных мест.

Источник: Сергей Стерненко

Безпілотники, Война в Украине, Росія, Сергей Стерненко
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