Чергова новація в РФ: ворожі Ту-95 захищають від атак дронів автомобільними шинами
Російські загарбники на аеродромі Енгельс у Саратовській області захищають турбогвинтові стратегічні бомбардувальники Ту-95 автомобільними шинами.
Про це повідомив Мілітарний портал з посиланням на дані блогера Tatarigami_UA у соціальній мережі Twitter.
Блогер опублікував два супутникових знімки стратегічних бомбардувальників Ту-95, які накриті автомобільними шинами.
— Приготуйтеся, бо росіяни вкотре продемонстрували безпрецедентну інновацію. Перед вами супутниковий знімок стратегічного бомбардувальника Ту-95, накритого автомобільними шинами. За їхніми словами, це має захистити стратегічні бомбардувальники від безпілотників, – написав він у пості.
Мілітарний зазначає, що найімовірніше, таким чином росіяни хочуть захистити літаки від атак українських дронів-камікадзе.
This doesn’t seem to be just a single occurrence. In this satellite imagery, it seems the russians are still in the process of fitting tires onto the bomber – a fresh, budget-friendly version of ERA substitute for the russian air force? pic.twitter.com/WUyTFfWlw1
— Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) September 3, 2023
Судячи з супутникових знімків, росіяни обкладають шинами крило та центральну частину літака. Втім, невідомо, чи буде такий захист ефективним, враховуючи легкозаймистість шин і складність їх гасіння.
Джерело: Мілітарний
Фото: Tatarigami_UA
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