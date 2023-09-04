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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Чергова новація в РФ: ворожі Ту-95 захищають від атак дронів автомобільними шинами

Чергова новація в РФ: ворожі Ту-95 захищають від атак дронів автомобільними шинами

Російські загарбники на аеродромі Енгельс у Саратовській області захищають турбогвинтові стратегічні бомбардувальники Ту-95 автомобільними шинами.

Про це повідомив Мілітарний портал з посиланням на дані блогера Tatarigami_UA у соціальній мережі Twitter.

Блогер опублікував два супутникових знімки стратегічних бомбардувальників Ту-95, які накриті автомобільними шинами.

— Приготуйтеся, бо росіяни вкотре продемонстрували безпрецедентну інновацію. Перед вами супутниковий знімок стратегічного бомбардувальника Ту-95, накритого автомобільними шинами. За їхніми словами, це має захистити стратегічні бомбардувальники від безпілотників, – написав він у пості.

Мілітарний зазначає, що найімовірніше, таким чином росіяни хочуть захистити літаки від атак українських дронів-камікадзе.

Судячи з супутникових знімків, росіяни обкладають шинами крило та центральну частину літака. Втім, невідомо, чи буде такий захист ефективним, враховуючи легкозаймистість шин і складність їх гасіння.

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Чергова новація в РФ: ворожі Ту-95 захищають від атак дронів автомобільними шинами

Джерело: Мілітарний

Фото: Tatarigami_UA

Безпілотники, літаки РФ, Росія
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Тетяна Наконечна
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