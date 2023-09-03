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Валентина Летяк, редактор ленты

Зеленая вспышка в небе: в Турции упал метеорит

Метеорит у Туреччині

В Турции в субботу, 2 сентября, около 20:10, зафиксировано падение, предварительно, метеорита.

Сияние космического тела на ночном небе зафиксировали камеры наблюдения и многочисленные очевидцы в восточных и юго-восточных провинциях страны, в частности в Малатте, Эрзуруме, Элязыге, Газиантепе, Дирбакыре и других.

По данным местных СМИ, падение метеорита вызвало панику, многие люди покинули свои дома из-за слухов о возможном землетрясении.

Хотя в момент падения метеорит, вероятно, разлетелся на части и мог полностью сгореть, спасатели и полиция ищут место, куда могли упасть по крайней мере его обломки.

Напомним, Международная метеорная организация (IMO) раскрыла истинную причину вспышкки над  Киевом 19 апреля 2023 года.

Как оказалось, это был болид, и он взорвался, не долетев до Земли.

Источник: Sabah

Фото: скрин видео

метеорит, Туреччина
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