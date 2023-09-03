Зеленая вспышка в небе: в Турции упал метеорит

В Турции в субботу, 2 сентября, около 20:10, зафиксировано падение, предварительно, метеорита.

Сияние космического тела на ночном небе зафиксировали камеры наблюдения и многочисленные очевидцы в восточных и юго-восточных провинциях страны, в частности в Малатте, Эрзуруме, Элязыге, Газиантепе, Дирбакыре и других.

По данным местных СМИ, падение метеорита вызвало панику, многие люди покинули свои дома из-за слухов о возможном землетрясении.

Хотя в момент падения метеорит, вероятно, разлетелся на части и мог полностью сгореть, спасатели и полиция ищут место, куда могли упасть по крайней мере его обломки.

Şanlıurfa’da, #meteorun en net düşme anı bir vatandaş tarafından kaydedildi. pic.twitter.com/So3Xd1w07Y — Sabah (@sabah) September 2, 2023

Напомним, Международная метеорная организация (IMO) раскрыла истинную причину вспышкки над Киевом 19 апреля 2023 года.

Как оказалось, это был болид, и он взорвался, не долетев до Земли.

Источник: Sabah

Фото: скрин видео

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