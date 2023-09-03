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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Зелений спалах у небі: в Туреччині впав метеорит

Метеорит у Туреччині

У Туреччині в суботу, 2 вересня, близько 20:10, зафіксовано падіння, попередньо, метеорита.

Сяйво космічного тіла на нічному небі зафіксували камери спостереження та численні очевидці у східних та південно-східних провінціях країни, зокрема в Малатті, Ерзурумі, Елязигу, Газіантепі, Дірбакирі тощо.

За даними місцевих ЗМІ, падіння метеорита викликало паніку, багато людей залишили свої домівки через чутки про можливий землетрус.

Хоча у момент падіння метеорит, ймовірно, розлетівся на частини і міг повністю згоріти, рятувальники та поліція шукають місце, куди могли впасти принаймні його уламки.

Нагадаємо, Міжнародна метеорна організація (IMO) розкрила справжню причину спалаху над Києвом 19 квітня 2023 року .

Як виявилося, це був болід, і він вибухнув, не долетівши до поверхні Землі.

Джерело: Sabah

Фото: скрін відео

метеорит, Туреччина
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