Зелений спалах у небі: в Туреччині впав метеорит
У Туреччині в суботу, 2 вересня, близько 20:10, зафіксовано падіння, попередньо, метеорита.
Сяйво космічного тіла на нічному небі зафіксували камери спостереження та численні очевидці у східних та південно-східних провінціях країни, зокрема в Малатті, Ерзурумі, Елязигу, Газіантепі, Дірбакирі тощо.
За даними місцевих ЗМІ, падіння метеорита викликало паніку, багато людей залишили свої домівки через чутки про можливий землетрус.
Хоча у момент падіння метеорит, ймовірно, розлетівся на частини і міг повністю згоріти, рятувальники та поліція шукають місце, куди могли впасти принаймні його уламки.
Şanlıurfa’da, #meteorun en net düşme anı bir vatandaş tarafından kaydedildi. pic.twitter.com/So3Xd1w07Y
— Sabah (@sabah) September 2, 2023
Нагадаємо, Міжнародна метеорна організація (IMO) розкрила справжню причину спалаху над Києвом 19 квітня 2023 року .
Як виявилося, це був болід, і він вибухнув, не долетівши до поверхні Землі.
Джерело: Sabah
Фото: скрін відео
Завантаження
Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.Тетяна Наконечна