Индия может стать Бхаратом: правительство Моди планирует официально изменить название страны

Правительство Индии рассматривает изменение официального названия Индии на Бхарат. Соответствующую резолюцию могут рассмотреть на специальной сессии парламента, которая запланирована на 18-22 сентября.

Об этом пишет издание The Economic Times.

Отмечается, что это подтвердил лидер Конгресса Джайрам Рамеш. Он сказал, что официальные приглашения на ужин G20 от президента Индии были направлены под именем “президент Бхарата” вместо привычного “президент Индии”.

Главный министр штата Асам Химанта Бисва Сарма и несколько лидеров партии Бхаратия Джаната Парти также поддержали переименование страны.

— Республика Бхарат — счастливая и гордая тем, что наша цивилизация смело шагает вперед к Амрит Каал, — написал Сарма в соцсети X (Twitter).

Переименование также поддержала партия Раштрия сваямсевак сангх и министр образования Дхармендра Прадхан, который поделился снимком приглашения G20.

Парламентарии уверены, что древнее название Бхарат должно быть восстановлено и должно оставаться неизменным. Один из чиновников назвал нынешнее название страны “пережитком колониального прошлого”.

Однако идея изменения названия страны нравится не всем чиновникам. Национальный лидер партии Сивани Аам Аадми Арвинд Кейривал раскритиковал инициативу, заявив, что страна принадлежит людям, а не партиям.

Немножко истории

Считается, что название Индостан происходит от индус, персидской родственной формы санскритского Синдху (Индостан), которая вошла в обиход после завоевания персами Ахеменидов долины Инда.

Ахемениды использовали этот термин для обозначения нижнего бассейна Инда, а примерно с I века н.э. к названию начали добавлять суффикс -стан, чтобы образовать Индостан.

С конца XVIII в. на британских картах все чаще стали использовать название Индия, а термин Индостан начал терять свою ассоциацию со всей Южной Азией.

Корни слова Бхарат, Бхарата или Бхаратварша уходят в пураническую литературу и эпос Махабхарата. Пураны описывают Бхарату как землю между “морем на юге и обиталищем снега на севере”.

Бхарата — это также имя древнего царя из легенды, который был родоначальником риг-ведического племени Бхаратов, а следовательно, прародителем всех народов субконтинента.

В древнем индийском тексте Вишну Пурана название Бхарат упоминается как суша, лежащая к северу от океана и к югу от снежных гор. Согласно Конституции, Бхарат является официальным санскритским названием страны.

До сих пор названия Бхарат и Индия часто использовались как синонимы, и Бхарат интерпретируется как местный перевод слова Индия. Паспорта, выдаваемые гражданам Индии, также имеют официальные названия Bharat Ganrajya (на языке хинди) и Republic of India (на английском языке).

Источники: The Economic Times, The Indian Express

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