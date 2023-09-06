Індія може стати Бхаратом: уряд Моді планує офіційно змінити назву країни

Уряд Індії розглядає зміну офіційної назви Індії на Бхарат. Відповідну резолюцію можуть розглянути на спеціальній сесії парламенту, яка запланована на 18-22 вересня.

Про це пише видання The Economic Times.

Зазначається, що це підтвердив лідер Конгресу Джайрам Рамеш. Він сказав, що офіційні запрошення на вечерю G20 від президента Індії були надіслані під іменем “президент Бхарата” замість звичного “президент Індії”.

Головний міністр штату Асам Хіманта Бісва Сарма та кілька лідерів партії Бхаратія Джаната Парті також підтримали перейменування країни.

— Республіка Бхарат – щаслива і горда тим, що наша цивілізація сміливо крокує вперед до Амріт Каал, – написав Сарма у соцмережі X (Twitter).

Перейменування також підтримала партія Раштрія сваямсевак санґх та міністр освіти Дхармендра Прадхан, який поділився знімком запрошення G20.

Парламентарії впевнені, що давня назва Бхарат має бути відновлена і має залишатися незмінною. Один із чиновників назвав нинішню назву країни “пережитком колоніального минулого”.

Однак ідея зміни назви країни до вподоби не всім чиновникам. Національний лідер партії Сівані Аам Аадмі Арвінд Кейрівал розкритикував ініціативу, заявивши, що країна належить людям, а не партіям.

Трішки історії

Вважається, що назва Індостан походить від індус, перської спорідненої форми санскритського Сіндху (Індостан), яка увійшла в ужиток після завоювання персами Ахеменідів долини Інду.

Ахеменіди використовували цей термін для позначення нижнього басейну Інду, а приблизно з I століття н.е. до назви почали додавати суфікс -стан, щоб утворити Індостан.

З кінця XVIII ст. на британських картах все частіше почали використовувати назву Індія, а термін Індостан почав втрачати свою асоціацію з усією Південною Азією.

Коріння слова Бхарат, Бхарата або Бхаратварша сягає пуранічної літератури та епосу Махабхарата. Пурани описують Бхарату як землю між “морем на півдні та оселею снігу на півночі”.

Бхарата – це також ім’я стародавнього царя з легенди, який був родоначальником риг-ведичного племені Бхаратів, а отже, прабатьком усіх народів субконтиненту.

У стародавньому індійському тексті Вішну Пурана назва Бхарат згадується як суша, що лежить на північ від океану та на південь від снігових гір. Відповідно до Конституції, Бхарат є офіційною санскритською назвою країни.

Досі назви Бхарат і Індія часто використовувалися як синоніми, і Бхарат тлумачиться як місцевий переклад слова Індія. Паспорти, які видаються громадянам Індії, також мають офіційні назви Bharat Ganrajya (мовою хінді) та Republic of India (англійською).

Джерела: The Economic Times, The Indian Express

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