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Спасал подругу: в Польше на железнодорожных путях погиб украинский подросток

поліція Польщі
Фото: Pixabay

В Польше на железнодорожных путях погиб 14-летний парень из Украины. Он пытался спасти свою подругу от встречного поезда.

Девочку доставили в больницу в Познани с многочисленными травмами, она потеряла руку.

Как сообщает польское издание tvn.pl, трагедия произошла в городе Сважендз в ночь на 6 сентября.

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По предварительным данным, около полуночи товарный поезд, следовавший из Прушкува в Германию, сбил 14-летнего парня и 13-летнюю девочку.

— Девочка оказалась на рельсах на платформе по невыясненным пока причинам. 14-летний подросток пытался помочь ей, но сам попал под поезд. От полученных травм он скончался на месте. Девочку с серьезными травмами доставили в больницу, — сообщила помощница начальника Познанской полиции Марта Мроз.

По неофициальным данным журналистов, на вокзале было четверо подростков. Пока непонятно, что они делали на месте происшествия.

14-летний украинец, который погиб, жил в городке Вжесня, что примерно в 40 км от места трагедии. Выжившая девочка — полька из Слупецкого уезда.

Полиция продолжает расследование по делу.

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