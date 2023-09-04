Польша начала экстрадировать в Украину уклонистов от мобилизации – СМИ

Польша уже начала выдавать Украине граждан, которые переправляют нелегалов в Европу, пишет Rzeczpospolita со ссылкой на данные, полученные от Пограничной службы страны.

Как сообщила изданию пресс-секретарь Главного управления Пограничной службы Анна Михальская, с 24 февраля прошлого года по 31 августа текущего в Польшу въехали почти 2,87 млн граждан Украины в возрасте 18-60 лет, а выехали почти 2,8 млн украинцев.

— Один человек мог пересечь границу даже несколько сотен раз. Но если отнять выезды от въездов, то в Польше остается около 80 тыс. украинцев, которые потенциально могут подлежать мобилизации. Сколько из них на самом деле подлежат освобождению от мобилизации, неизвестно, — отмечает она.

При этом в польской полиции говорят, что для экстрадии таких людей Украина должна выдать международный ордер на арест каждого из них.

Благодаря данным Интерпола, во время простой придорожной проверки полицейская система KSIP мгновенно вычислит человека, преследуемого правоохранительными органами Украины. А дальше польский суд решит, будет ли его экстрадировать.

Ранее глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия предположил, что правоохранительные органы будут требовать экстрадиции мужчин призывного возраста , которые незаконно покинули Украину, спасаясь от мобилизации.

Источник: Rzeczpospolita

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