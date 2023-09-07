Рятував подругу: у Польщі на залізничній колії загинув український підліток

У Польщі на залізничній колії загинув 14-річний хлопець з України. Він намагався врятувати свою подругу від зустрічного поїзда.

Дівчину доправили до лікарні в Познані з численними травмами, вона втратила руку.

Як повідомляє польське видання tvn.pl, трагедія сталася у місті Сважендз в ніч проти 6 вересня.

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За попередніми даними, близько опівночі товарний потяг, що прямував із Прушкува до Німеччини, збив 14-річного хлопця й 13-річну дівчину.

– Дівчинка опинилася на колії на платформі з нез’ясованих поки що причин. 14-річний підліток намагався допомогти їй, але сам потрапив під потяг. Від зазнаних травм він помер на місці. Дівчинку з серйозними травмами доставили до лікарні, – повідомила помічниця начальника Познанської поліції Марта Мроз.

За неофіційними даними журналістів, на вокзалі було четверо підлітків. Наразі незрозуміло, що вони робили на місці події.

14-річний українець, який загинув, жив у містечку Вжесня, що приблизно за 40 км від місця трагедії. Дівчинка, що вижила – полька зі Слупецького повіту.

Поліція продовжує розслідування у справі.

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