Власти Румынии планируют эвакуировать жителей села, возле которого упал российский дрон

Мэр румынской коммуны Чааталкьой Тудор Чернега обсудил с министром обороны страны Анхелем Тилваром возможность эвакуировать жителей села Плауру, возле которого несколько дней назад нашли обломки российского беспилотника.

Село расположено у границы с Украиной, не более чем в 300 метрах от порта Измаил, который в последнее время подвергается регулярным массированным атакам российских дронов, сообщает Digi24.

Отмечается, что Тудор Чернега обратился к властям с просьбой поддержать жителей села Плауру. Люди уже больше месяца сообщают, что российские дроны, которые атакуют украинский порт Измаил, пролетают над их домами, а некоторые из них падают очень близко к городу.

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Мэр коммуны Чааталкьой отметил, что в селе сейчас проживает 25 человек, но не все жители хотят уезжать, поэтому эвакуация будет добровольной. Он добавил, что желающие переместиться будут обеспечены питанием и жильем, так же как украинские беженцы.

— В ходе встречи с министром обороны я также учел возможность добровольного переселения. Мне остается связаться с местными жителями, а желающие переселиться добровольно – будут обеспечены такими же условиями, как и украинцы, проживанием и питанием. Я считаю, что такое же напряжение, вызванное войной, испытывают и жители села Плауру, – заявил Тудор Чернега.

Напомним, ночью 4 сентября российские войска массированно атаковали беспилотниками Shahed-136 гражданскую инфраструктуру Подунавья в Одесской области. Силы противовоздушной обороны уничтожили 17 дронов, однако попаданий избежать не удалось.

В тот же день в Госпогранслужбе сообщили, что несколько российских беспилотников упали на территории Румынии. А в МИД сообщили, что Киев имеет фотодоказательства падения дронов типа Shahed на территории Румынии.

5 сентября МИД и Минобороны Румынии, а также президент страны Клаус Йоханнис оперативно опровергли падение беспилотников Shahed или любых других военных российских устройств.

Однако 6 сентября министр обороны Румынии Анхель Тилвар заявил, что специалисты нашли обломки, похожие на остатки дрона, возле села Плауру на территории жудца Тулча — напротив украинского города Измаил.

Президент Клаус Йоханнис заявил, что в связи с обнаружением такой находки необходимо провести “срочное и профессиональное расследование”. По его словам, если принадлежность беспилотника России будет доказана, Бухарест расценит это как серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Румынии.

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