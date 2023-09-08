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Вызов поступил из здания ФТС РФ: в Москве ночью бушевал масштабный пожар

Пожежа на складі Федеральної митної служби в Москві 8 вересня 2023

Ночью 8 сентября в Москве бушевал масштабный пожар на складе на улице Кусковской.

Кому принадлежит склад, в Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ решили не уточнять.

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Однако росСМИ со ссылкой на МЧС России отметили, что вызов поступил из района Новогиреево, из здания, где находится Федеральная таможенная служба РФ.

Новогіреєво в Москві

Огонь охватил площадь 800 кв. м. К операции были привлечены более 90 человек и 29 единиц техники.

Тушение, отмечали российские спасатели, осложняла высокая пожарная нагрузка внутри здания.

О ликвидации пожара в МЧС России сообщили в 02:51.

Информации о пострадавших, утверждают российские спасатели, нет.

Источник: МЧС России

Фото: ASTRA

Москва, Пожар
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