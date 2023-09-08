Вызов поступил из здания ФТС РФ: в Москве ночью бушевал масштабный пожар
Ночью 8 сентября в Москве бушевал масштабный пожар на складе на улице Кусковской.
Кому принадлежит склад, в Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ решили не уточнять.
Однако росСМИ со ссылкой на МЧС России отметили, что вызов поступил из района Новогиреево, из здания, где находится Федеральная таможенная служба РФ.
Огонь охватил площадь 800 кв. м. К операции были привлечены более 90 человек и 29 единиц техники.
Тушение, отмечали российские спасатели, осложняла высокая пожарная нагрузка внутри здания.
О ликвидации пожара в МЧС России сообщили в 02:51.
Информации о пострадавших, утверждают российские спасатели, нет.
Источник: МЧС России
Фото: ASTRA
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