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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Виклик надійшов із будівлі ФМС РФ: у Москві вночі вирувала масштабна пожежа

Пожежа на складі Федеральної митної служби в Москві 8 вересня 2023

Уночі 8 вересня в Москві вирувала масштабна пожежа на складі на вулиці Кусковській.

Кому саме належить склад, у Міністерстві надзвичайних ситуацій РФ вирішили не уточнювати.

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Однак росЗМІ з посиланням на МНС Росії зазначили, що виклик надійшов із району Новогіреєво, із будівлі, де розташована Федеральна митна служба РФ.

Новогіреєво в Москві

Вогонь охопив площу 800 кв. м. До операції було залучено понад 90 осіб та 29 одиниць техніки.

Гасіння, наголошували російські рятувальники, ускладнювало високе пожежне навантаження всередині будівлі.

Про ліквідацію пожежі в МНС Росії повідомили о 02:51.

Інформації про постраждалих, переконують російські рятувальники, немає.

Джерело: МНС Росії

Фото: ASTRA

Москва, Пожежа
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