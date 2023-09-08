Виклик надійшов із будівлі ФМС РФ: у Москві вночі вирувала масштабна пожежа

Уночі 8 вересня в Москві вирувала масштабна пожежа на складі на вулиці Кусковській.

Кому саме належить склад, у Міністерстві надзвичайних ситуацій РФ вирішили не уточнювати.

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Однак росЗМІ з посиланням на МНС Росії зазначили, що виклик надійшов із району Новогіреєво, із будівлі, де розташована Федеральна митна служба РФ.

Вогонь охопив площу 800 кв. м. До операції було залучено понад 90 осіб та 29 одиниць техніки.

Гасіння, наголошували російські рятувальники, ускладнювало високе пожежне навантаження всередині будівлі.

Про ліквідацію пожежі в МНС Росії повідомили о 02:51.

Інформації про постраждалих, переконують російські рятувальники, немає.

Джерело: МНС Росії

Фото: ASTRA

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