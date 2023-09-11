Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Украинский паспорт в виде ID-карты 2023: как оформить, куда обращаться и стоимость услуги
Как получить статус участника боевых действий и какие документы нужны
Нашли в водоеме с завязанными руками: в Украине погиб доброволец из Британии
Срочно
РФ разрушила админздание полиции в Кривом Роге: есть погибший, пострадавших — 73
Герой Украины посмертно: выплаты и кому могут присвоить звание – объясняет эксперт
Мир
Татьяна Забожко, редактор ленты

Масштабный пожар под Москвой: горят авто и гараж возле ГИБДД

Пожежа в Подольську 11 вересня 2023

11 сентября вспыхнул масштабный пожар рядом с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (ГИБДД) подмосковного Подольска.

Подільськ Московської області

Сейчас смотрят

Огнем охватило три легковых автомобиля, гараж и сарай на площади 78 кв. м.

В настоящее время российским МЧСникам, уверяют в ведомстве, удалось локализовать пожар.

Между тем, росСМИ сообщают, что огнем поврежден еще один автомобиль.

Напомним, что это не первая чрезвычайная ситуация в России 11 сентября.

В час ночи Белгородскую область России якобы атаковали два беспилотника.

Силы ПВО, уверяет губернатор области Вячеслав Гладков, уничтожили БпЛА в Яковлевском городском округе.

Фрагменты одного из дронов упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом.

Фото: МЧС России

Пожар, Росія, РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Иран хочет передать РФ ракеты малой и большой дальности — глава Моссада
Аятолла Алі Хаменеї, Іран
Остался без крыши: два Шахеда попали в дом на Черниговщине
Обстріл села Чайкине Чернігівської області 11 вересня 2023
Ким Чен Ын едет в РФ на встречу с Путиным — СМИ
Кім Чен Ин
Мобилизация в РФ негативно влияет на экономику, поэтому перед выборами ее могут отменить — разведка Британии
мобілізація в РФ
В ГУР рассказали, объявит ли Путин открытую мобилизацию этой осенью
армія РФ російські військові

Загрузка

Игры
Видео
Возвращение легенды: командир Азова Денис Прокопенко снова руководит операциями на фронте

Наши силы обороны продолжают вытеснять оккупанта – бригада Нацгвардии Азов показала свою работу на фронте. 23 августа они провели тщательно спланированную операцию под руководством легендарного командира Дениса Прокопенко (Редиса), вернувшегося в ряды родной бригады после российского плена и длительного пребывания в Турции.

Наталья Кулик
Самое мощное оружие едет в Украину: что известно о снарядах с обедненным ураном
Масштабный пожар под Москвой: горят авто и гараж возле ГИБДД
Новые правила для ФЛП: кого касается и за что будут штрафовать
Масштабный пожар под Москвой: горят авто и гараж возле ГИБДД
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (08.09.2023)
Масштабный пожар под Москвой: горят авто и гараж возле ГИБДД
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (08.09.2023)
Масштабный пожар под Москвой: горят авто и гараж возле ГИБДД
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь