Масштабный пожар под Москвой: горят авто и гараж возле ГИБДД
11 сентября вспыхнул масштабный пожар рядом с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (ГИБДД) подмосковного Подольска.
Огнем охватило три легковых автомобиля, гараж и сарай на площади 78 кв. м.
В настоящее время российским МЧСникам, уверяют в ведомстве, удалось локализовать пожар.
Между тем, росСМИ сообщают, что огнем поврежден еще один автомобиль.
Напомним, что это не первая чрезвычайная ситуация в России 11 сентября.
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Фото: МЧС России
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