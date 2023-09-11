Масштабный пожар под Москвой: горят авто и гараж возле ГИБДД

11 сентября вспыхнул масштабный пожар рядом с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (ГИБДД) подмосковного Подольска.

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Огнем охватило три легковых автомобиля, гараж и сарай на площади 78 кв. м.

В настоящее время российским МЧСникам, уверяют в ведомстве, удалось локализовать пожар.

Между тем, росСМИ сообщают, что огнем поврежден еще один автомобиль.

Напомним, что это не первая чрезвычайная ситуация в России 11 сентября.

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Фрагменты одного из дронов упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом.

Фото: МЧС России

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