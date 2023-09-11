Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Український паспорт у вигляді ID-картки 2023: як оформити, куди звертатися та вартість послуги
Як отримати статус учасника бойових дій та які документи потрібні
Знайшли у водоймі з зав’язаними руками: в Україні загинув доброволець з Британії
Терміново
РФ зруйнувала адмінбудівлю поліції в Кривому Розі: є загиблий, постраждалих – 73
Герой України посмертно: виплати та кому можуть присвоїти звання – пояснює експерт
Світ
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Масштабна пожежа під Москвою: горять авто та гараж під “ГИБДД”

Пожежа в Подольську 11 вересня 2023

11 вересня спалахнула масштабна пожежа поряд із Державною інспекцією безпеки дорожнього руху (рос. – Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) підмосковного Подольська.

Подільськ Московської області

Зараз дивляться

Вогнем охопило три легкові автомобілі, гараж та сарай на площі 78 кв. м.

Наразі російським МНСникам, запевняють у відомстві, вдалось локалізували пожежу.

Тим часом росЗМІ стверджують, що вогнем пошкоджено ще одну автівку.

Нагадаємо, що це не перша надзвичайна ситуація в Росії 11 вересня.

О першій ночі Бєлгородську область Росії нібито атакували два безпілотники.

Сили ППО, запевняє губернатор області В’ячеслав Гладков, буцімто знищили БпЛА в Яковлівському міському окрузі.

Фрагменти одного з дронів впали на проїжджу частину поряд із приватним житловим будинком.

Фото: МНС Росії

Пожежа, Росія, РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Іран хоче передати РФ ракети малої та великої дальності – глава Моссаду
Аятолла Алі Хаменеї, Іран
Залишився без даху: два Шахеди поцілили в будинок на Чернігівщині
Обстріл села Чайкине Чернігівської області 11 вересня 2023
Кім Чен Ин їде до РФ на зустріч з Путіним
Кім Чен Ин
Мобілізація у РФ негативно впливає на економіку, тому перед виборами її можуть скасувати – розвідка Британії
мобілізація в РФ
У ГУР розповіли, чи оголосить Путін відкриту мобілізацію цієї осені
армія РФ російські військові

Завантаження

Ігри
Відео
Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
Найпотужніша зброя їде до України: що відомо про снаряди зі збідненим ураном
Масштабна пожежа під Москвою: горять авто та гараж під “ГИБДД”
Нові правила для ФОП: кого стосується та за що штрафуватимуть
Масштабна пожежа під Москвою: горять авто та гараж під “ГИБДД”
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (08.09.2023)
Масштабна пожежа під Москвою: горять авто та гараж під “ГИБДД”
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (08.09.2023)
Масштабна пожежа під Москвою: горять авто та гараж під “ГИБДД”
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь