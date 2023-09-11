Масштабна пожежа під Москвою: горять авто та гараж під “ГИБДД”
11 вересня спалахнула масштабна пожежа поряд із Державною інспекцією безпеки дорожнього руху (рос. – Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) підмосковного Подольська.
Вогнем охопило три легкові автомобілі, гараж та сарай на площі 78 кв. м.
Наразі російським МНСникам, запевняють у відомстві, вдалось локалізували пожежу.
Тим часом росЗМІ стверджують, що вогнем пошкоджено ще одну автівку.
Нагадаємо, що це не перша надзвичайна ситуація в Росії 11 вересня.
О першій ночі Бєлгородську область Росії нібито атакували два безпілотники.
Сили ППО, запевняє губернатор області В’ячеслав Гладков, буцімто знищили БпЛА в Яковлівському міському окрузі.
Фрагменти одного з дронів впали на проїжджу частину поряд із приватним житловим будинком.
Фото: МНС Росії
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