В Британии задержали двух китайских шпионов
На территории Великобритании задержали двух китайских шпионов, которые собирали необходимую для страны информацию.
По данным иностранных изданий, лондонская полиция заявила о задержании в марте двух мужчин, согласно закону О государственной тайне.
— 30-летнего мужчину задержали в Оксфордшире, а 20-летний мужчина задержан в Эдинбурге. В домах обоих были проведены обыски, а также по третьему адресу в восточном районе Лондона, — говорится в сообщении.
В полиции рассказали, что задержание китайских шпионов произошло в марте 2023 года. Впоследствии обоих мужчин отпустили под залог до начала октября.
По информации журналистов, младший из задержанных работал в парламенте, его обвиняют в шпионаже в пользу Китая.
Известно о его связях с членами парламента от Консервативной партии, включая министра по вопросам безопасности Великобритании Тома Тугендхата и главу Комитета по иностранным делам Палаты общин Алисию Кернс.
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