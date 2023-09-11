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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

У Британії затримали двох китайських шпигунів

У Британії затримали двох китайських шпигунів
Фото: Pexels

На території Великої Британії затримали двох китайських шпигунів, які збирали необхідну для країни інформацію.

За даними іноземних видань, лондонська поліція заявила про затримання у березні двох чоловіків, згідно з законом Про державну таємницю.

– 30-річного чоловіка затримали в Оксфордширі, а 20-річного чоловіка затримано в Единбурзі. У будинках обох були проведені обшуки, а також за третьою адресою в східному районі Лондона, – йдеться у повідомленні.

У поліції розповіли, що затримання китайських шпигунів відбулося у березні 2023 року. Згодом обох чоловіків відпустили під заставу до початку жовтня.

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За інформацією журналістів, молодший з затриманих працював у парламенті, його звинувачують у шпигунстві на користь Китаю.

Відомо про його зв’язки з членами парламенту від Консервативної партії, включаючи міністра з питань безпеки Великої Британії Тома Тугендхата та главу Комітету в закордонних справах Палати громад Алісію Кернс.

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У Британії затримали двох китайських шпигунів

Джерело: BBC
Велика Британія, Китай, Лондон, Шпигуни
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