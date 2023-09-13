“Дипломатические серенады” президента Франции Эммануэля Макрона в адрес российского диктатора Владимира Путина оставили свой след.

Как пишет Politico, по словам дипломатов, Макрон “упустил свой момент” стать во главе Европы.

Журналисты отмечают, что ранее “Макрон погрузился в кроличью нору бесплодных переговоров с Владимиром Путиным” и в тот момент, когда он мог бы стать во главе Европы, он просчитался и не сумел захватить политическую инициативу.

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Поэтому вместо этого в Европе именно такие лидеры, как евроскептически настроенный британский премьер Борис Джонсон, взяли на себя инициативу по оказанию поддержки президенту Владимиру Зеленскому и предоставлению оружия.

Politico отмечает, что тогда как Джонсон был героем в Киеве, Макрон разозлил украинцев, настаивая на том, что Путина нельзя унижать, и утверждая, что Москва заслуживает “гарантии безопасности”.

– Но с тех пор в Париже произошли большие изменения, – отметили журналисты.

Речь идет о том, что французский президент взял на себя мантию одного из сильнейших союзников Украины, пообещав поддержку “до победы”, стремясь играть ведущую роль в решении таких вопросов, как членство в НАТО и военная поддержка.

Однако предыдущие заявления Макрона в адрес Путина оставили свой след.

По словам одного французского дипломата, Макрон сам себя подставил под удар, сделав слишком много выпадов в сторону Москвы, заявив журналистам, что Россию нельзя унижать.

Другой французский дипломат высказался резче: Макрон упустил свой момент Черчилля.

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