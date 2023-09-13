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Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

“Дипломатичні серенади” Макрона Путіну залишили свій слід – Politico

“Дипломатичні серенади” Макрона Путіну залишили свій слід – Politico
Фото: Getty Images

“Дипломатичні серенади” президента Франції Еммануеля Макрона на адресу російського диктатора Володимира Путіна залишили свій слід. 

Як пише Politico, за словами дипломатів, Макрон “втратив момент” стати на чолі Європи.

Журналісти зазначають, що раніше “Макрон занурився у безплідні перемовини з Володимиром Путіним” і в момент, коли міг би стати на чолі Європи, прорахувався і не зумів перехопити політичну ініціативу.

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Тож натомість у Європі саме такі лідери, як євроскептично налаштований британський експрем’єр Борис Джонсон, узяли на себе ініціативу з надання підтримки президенту Володимиру Зеленському.

Politico зазначає, що поки Джонсон був героєм у Києві, Макрон розлютив українців, наполягаючи на тому, що Путіна не можна принижувати, і стверджуючи, що Москва заслуговує на “гарантії безпеки”.

– Але відтоді в Парижі відбулися великі зміни, — зауважили журналісти.

Йдеться про те, що французький президент узяв на себе мантію одного з найсильніших союзників України, пообіцявши підтримку “до перемоги”, прагнучи відігравати провідну роль у вирішенні таких питань, як членство в НАТО і військова підтримка.

Однак попередні заяви Макрона на адресу Путіна залишили свій слід.

За словами одного французького дипломата, Макрон сам себе підставив під удар, зробивши занадто багато випадів у бік Москви, заявивши журналістам, що Росію не можна принижувати.

Інший французький дипломат висловився різкіше: Макрон втратив свій момент Черчилля.

Війна в Україні, Володимир Путін, Еммануель Макрон, Російська агресія, Росія-Франція
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