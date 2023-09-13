США усилят контроль за использованием оружия американского производства в мире – СМИ

Администрация президента США Джо Байдена создала новую систему реагирования на инциденты, в которых иностранные силы подозреваются в использовании оружия американского производства для атаки на мирных жителей.

Это первая в своем роде инициатива, направленная на то, чтобы свести к минимуму человеческие жертвы в результате экспорта оружия США и военных операций по всему миру.

Как сообщает The Washington Post, 23 августа Государственный департамент США направил телеграмму иностранным посольствам и консульствам, в которой объявил о новой Инструкции по реагированию на инциденты с причинением вреда гражданскому населению.

Сейчас смотрят

— Согласно инструкции, чиновники будут расследовать сообщения о вреде, причиненном гражданскому населению правительствами стран-партнеров, которые подозреваются в применении американского оружия, и будут рекомендовать действия, которые могут включать приостановление продажи оружия, — говорится в материале.

В рамках новой инициативы будут рассматривать инциденты, связанные с оружием американского производства в руках правительств стран-партнеров по всему миру.

— Это не только правильно с моральной точки зрения. Для национальной безопасности США будет более эффективно, если наши партнеры будут использовать эти средства ответственно, — сказала Мира Резник, высокопоставленный чиновник Бюро по военно-политическим вопросам Госдепа США.

Энни Шил, директор американского Центра помощи гражданам в конфликтах, назвала новую систему “важным шагом” в мониторинге того, когда и где оружие американского производства наносит вред гражданскому населению.

The Washington Post отмечает, что результаты расследований вероятных злоупотреблений будут влиять на решения о будущих продажах оружия.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.