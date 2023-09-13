В Москве прозвучала серия “бавовны” возле метро

На северо-востоке Москвы прогремели взрывы и начался пожар.

Об этом свидетельствуют видео очевидцев из российской столицы.

После взрывов начался яркий пожар с мощным столбом дыма.

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По данным российских СМИ, пожар начался возле московского метро Владыкино.

Россияне пишут, что на месте пожара слышно “бавовну”.

На место выехали пожарные машины.

В МЧС РФ говорят, что на Нововладикинском проезде якобы загорелся мусор. Вместе с тем, российские чрезвычайники не объясняют природу взрывов, которые раздавались после начала пожара.

Власти города пока не комментировали информацию о взрывах в Москве.

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