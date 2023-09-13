У Москві пролунала серія “бавовни” біля метро

На північному сході Москви пролунали вибухи та почалась пожежа.

Про це свідчать відео очевидців з російської столиці.

Після вибухів почалась яскрава пожежа із потужним стовпом диму.

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За даними російських ЗМІ, пожежа почалась біля московського метро Владикіно.

Росіяни пишуть, що на місці пожежі чутно “бавовну”.

На місце виїхали пожежні машини.

У МНС РФ кажуть, що на Нововладикінському проїзді начебто загорілося сміття. Разом з тим, російські надзвичайники не пояснюють природу вибухів, які лунали після початку пожежі.

Влада міста наразі не коментувала інформацію про вибухи в Москві.

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