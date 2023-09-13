У Москві пролунала серія “бавовни” біля метро
На північному сході Москви пролунали вибухи та почалась пожежа.
Про це свідчать відео очевидців з російської столиці.
Після вибухів почалась яскрава пожежа із потужним стовпом диму.
За даними російських ЗМІ, пожежа почалась біля московського метро Владикіно.
Росіяни пишуть, що на місці пожежі чутно “бавовну”.
На місце виїхали пожежні машини.
У МНС РФ кажуть, що на Нововладикінському проїзді начебто загорілося сміття. Разом з тим, російські надзвичайники не пояснюють природу вибухів, які лунали після початку пожежі.
Влада міста наразі не коментувала інформацію про вибухи в Москві.
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