Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Х-31П: особливості та характеристики протирадіолокаційної ракети
Герой України посмертно: виплати та кому можуть присвоїти звання – пояснює експерт
$2 тис. за довічну інвалідність: на Київщині судитимуть лікарів МСЕК та їх спільника
Унікальна операція в Чорному морі: Україна повернула під контроль “вишки Бойка”
Терміново
Четверо людей у Київській області постраждали внаслідок нічної російської атаки БпЛА
Світ
Ілля Нежигай, редактор стрічки

У Москві пролунала серія “бавовни” біля метро

У Москві пролунала серія “бавовни” біля метро
Фото: Depositphotos

На північному сході Москви пролунали вибухи та почалась пожежа.

Про це свідчать відео очевидців з російської столиці.

Після вибухів почалась яскрава пожежа із потужним стовпом диму.

Зараз дивляться

За даними російських ЗМІ, пожежа почалась біля московського метро Владикіно.

Росіяни пишуть, що на місці пожежі чутно “бавовну”.

На місце виїхали пожежні машини.

У МНС РФ кажуть, що на Нововладикінському проїзді начебто загорілося сміття. Разом з тим, російські надзвичайники не пояснюють природу вибухів, які лунали після початку пожежі.

Влада міста наразі не коментувала інформацію про вибухи в Москві.

Вибух, Москва, Пожежа, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Волгоградській області впав літак Су-24 – ЗМІ
Су 24
G7 засудила російські “вибори” на окупованих територіях України
Вибори у Росії
Україна і так може бити по території РФ: Бербок пояснила, чому немає сенсу обмежувати дальність ракет Taurus
Крилата ракета Taurus
РФ атакувала балістичною ракетою: ОВА про вибухи у Запорізькому районі
У Москві пролунала серія “бавовни” біля метро
На Дніпропетровщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги
Вибух

Завантаження

Ігри
Відео
Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились

Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
Україна відмовилася від російського ядерного палива: чим його замінять
У Москві пролунала серія “бавовни” біля метро
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (12.09.2023)
У Москві пролунала серія “бавовни” біля метро
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (11.09.2023)
У Москві пролунала серія “бавовни” біля метро
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (11.09.2023)
У Москві пролунала серія “бавовни” біля метро
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь