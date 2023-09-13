Из списка исключили четырех человек. ЕС на полгода продлил санкции против РФ
Совет ЕС решил продлить до 15 марта 2024 года ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за нарушение территориальной целостности Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Указано, что существующие ограничительные меры предусматривают ограничение поездок физических лиц, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов физическим и юридическим лицам, включенным в перечень.
В целом санкции продолжат применяться в отношении почти 1 800 физических и юридических лиц в ответ на продолжающуюся неоправданную и неспровоцированную военную агрессию РФ против Украины.
В контексте пересмотра санкций Совет также решил исключить из санкционного списка четырех человек.
— ЕС будет продолжать оказывать мощную финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу до тех пор, пока это будет необходимо, — говорится в заявлении.
Ранее пресс-секретарь генсека ООН Антониу Гутерреша заявил, что санкции с России снимать не собираются.
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