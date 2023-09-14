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Планы с реальностью не совпадают: Юсов о стремлении РФ собрать армию из 6 тыс. дронов

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

РФ планирует к лету 2025 года собрать 6 тыс. дронов-камикадзе Shahed, однако продолжает быть зависимой от их поставок из Тегерана, потому что так и не сумела наладить собственное производство.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

— Сейчас зависимость России от поставок из Ирана остается критической. Они движутся в сторону налаживания собственного производства. И такое производство уже есть, в основном речь идет о крупноузловой сборке. Количество невысокое — около 30 единиц в месяц. Они планируют выйти на высокие показатели, но пока что планы с реальностью не совпадают, — говорит Юсов.

В СМИ до этого отмечали, что западные страны ведут переговоры с Тегераном по нескольким направлениям, чтобы помешать его сотрудничеству с РФ. По данным американских СМИ, США предлагают даже возможное ослабление санкций в обмен на прекращение поставок ударных дронов и комплектующих для ВС РФ. Рано или поздно Тегеран может прекратить сотрудничество с РФ в этой области. И тогда, по словам Юсова, страна-агрессор столкнется с серьезной проблемой.

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— Это значительно повлияет на возможности страны-агрессора. Но в то же время РФ работает над локализацией (комплектующих, — Ред.). И уже в сбитых образцах оказываются элементы российского производства, — говорит он.

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Источник: Фокус
Андрій Юсов, Безпілотники, Дрони, Росія
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