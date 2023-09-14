Укр Рус Eng
Игры
Укр Рус Eng
Популярные
$2 тыс. за пожизненную инвалидность: на Киевщине будут судить врачей МСЭК и их сообщника
Х-31П: особенности и характеристики противорадиолокационной ракеты
Герой Украины посмертно: выплаты и кому могут присвоить звание – объясняет эксперт
Уникальная операция в Черном море: Украина вернула под контроль “вышки Бойко”
Откусила руку: в Египте акула напала на туристку на пляже
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

РФ даже близко не может вернуться на довоенный уровень запасов ракет — ГУР

бомбардувальник Ту-22 Х-22 ракета
Фото: Getty Images

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отрицают данные из публикации американского издания The New York Times по наращиванию в России производства ракет.

Об этом в эфире Єдиних новин отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, безусловно, россияне пытаются наращивать производство ракет, но текущие объемы производства не позволяют даже приблизиться к довоенному уровню.

Сейчас смотрят

В ГУР считают, что россияне еще довольно долго не смогут вернуться к довоенным объемам производства ракетного вооружения.

— Но несмотря на это, угрозы ракетных террористических атак по энергетической системе, по гражданской инфраструктуре Украины сохраняются, и это серьезный вызов для Сил безопасности и обороны Украины, — отметил Андрей Юсов.

Накануне издание The New York Times написало, что России удается обходить санкции и получать компоненты для производства ракет. Необходимая электроника идет через Армению и Турцию.

Издание отмечает, что сначала Россия резко уменьшила объемы производства ракет и другого вооружения, а уже в конце 2022 года военно-промышленное производство в РФ снова стало набирать обороты.

Ракетные удары России, Разведка
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Восстановлению не подлежат: Юсов о пораженных в Севастополе кораблях РФ
ВДК Мінськ
Ситуация в энергосистеме стабилизировалась, дефицита в сентябре и октябре не ожидается — Кудрицкий
електроенергія
У РФ проблемы с вооружением: Юсов назвал причину визита Ким Чен Ына к Путину
Кім Чен Ин і Путін
Буданов подал документы на поступление в аспирантуру Острожской академии на Политологию
Кирило Буданов
Носитель Калибров: что известно о подводной лодке РФ Ростов-на-Дону, которая была поражена в Севастополе
російський підводний човен Ростов-на-Дону

Загрузка

Игры
Видео
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились

Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (13.09.2023)
РФ даже близко не может вернуться на довоенный уровень запасов ракет — ГУР
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (13.09.2023)
РФ даже близко не может вернуться на довоенный уровень запасов ракет — ГУР
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (13.09.2023)
РФ даже близко не может вернуться на довоенный уровень запасов ракет — ГУР
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (13.09.2023)
РФ даже близко не может вернуться на довоенный уровень запасов ракет — ГУР
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь