РФ даже близко не может вернуться на довоенный уровень запасов ракет — ГУР

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отрицают данные из публикации американского издания The New York Times по наращиванию в России производства ракет.

Об этом в эфире Єдиних новин отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

По его словам, безусловно, россияне пытаются наращивать производство ракет, но текущие объемы производства не позволяют даже приблизиться к довоенному уровню.

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В ГУР считают, что россияне еще довольно долго не смогут вернуться к довоенным объемам производства ракетного вооружения.

— Но несмотря на это, угрозы ракетных террористических атак по энергетической системе, по гражданской инфраструктуре Украины сохраняются, и это серьезный вызов для Сил безопасности и обороны Украины, — отметил Андрей Юсов.

Накануне издание The New York Times написало, что России удается обходить санкции и получать компоненты для производства ракет. Необходимая электроника идет через Армению и Турцию.

Издание отмечает, что сначала Россия резко уменьшила объемы производства ракет и другого вооружения, а уже в конце 2022 года военно-промышленное производство в РФ снова стало набирать обороты.

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