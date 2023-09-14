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Плани з реальністю не збігаються: Юсов про прагнення РФ зібрати армію з 6 тис. дронів

БПЛА Shahed
Фото: Depositphotos

РФ планує до літа 2025 року зібрати 6 тисяч дронів-камікадзе Shahed, проте продовжує бути залежною від їх поставок з Тегерана, бо так і не зуміла налагодити власне виробництво.

Про це повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

– Зараз залежність Росії від поставок з Ірану залишається критичною. Вони рухаються в бік налагодження власного виробництва. І таке виробництво вже є, в основному йдеться про великовузлове складання. Кількість невисока — близько 30 одиниць на місяць. Вони планують вийти на високі показники, але поки що плани з реальністю не збігаються, — каже Юсов.

У ЗМІ до цього зазначали, що західні країни ведуть переговори з Тегераном за кількома напрямками, аби заподіяти його співпраці з РФ. За даними американських ЗМІ, США пропонують навіть можливе послаблення санкцій в обмін на припинення поставок ударних дронів і комплектуючих для ЗС РФ. Рано чи пізно Тегеран може припинити співпрацю з РФ у цій галузі. І тоді, за словами Юсова, країна-агресор зіткнеться із серйозною проблемою.

Зараз дивляться

– Це значно вплине на можливості країни-агресора. Але водночас РФ працює над локалізацією (комплектуючих, – Ред.) І вже у збитих зразках виявляються елементи російського виробництва, — говорить він.

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Джерело: Фокус
Андрій Юсов, Безпілотники, Дрони, Росія
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