Российские Автоваз, Москвич и олигархи: США обновили санкционный список

Соединенные Штаты обновили санкционный перечень против России, добавив туда российских олигархов, чиновников и предприятия, связанные с военно-промышленным комплексом РФ.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США за 14 сентября.

Так, в санкционный перечень американцев было добавлено почти 100 физических и юридических лиц.

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Отдельно Государственный департамент США также определил более 70 человек, которые попали под санкции.

— Сегодняшние санкции направлены на лиц, которые получают выгоду, поддерживают и поддерживают жестокую войну, которую Россия выбрала против Украины, — сообщили в американском Минфине.

Как заявила министр финансов США Джанет Йеллен, с помощью сегодняшних санкций Соединенные Штаты продолжают работу, направленную на то, чтобы перекрыть российские цепи военных поставок и лишить президента РФ Владимира Путина оборудования, технологий и услуг, необходимых ему для ведения войны против Украины.

— Мы также четко дали понять, что физические и юридические лица, которые получают выгоду от вторжения и их близости к Кремлю, будут привлечены к ответственности, и сегодняшние действия демонстрируют наше глобальное влияние в наложении серьезных расходов на путинских олигархов, — добавила она.

Среди российских юрлиц, которые попали под санкции, — Росавтодор, Автоваз, Москвич, НПО Сатурн и Союз, Соллерс, Арктик Энерджис, Криогенмаш, AGD Diamonds, машиностроительный завод Тонар, Ак Барс Банк и СИНКО Банк, Globaltrans.

Также в санкционное письмо США внесены компании, связанные с полезными ископаемыми — Янская горная компания, Таймырские ресурсы, Таймырская горная компания, Сибирская угольная компания, Редметконцентрат.

Вместе с тем, на этот раз персональные санкции коснулись президента российского производителя подвижного состава АО Трансмашхолдинг Андрея Бокарева и его жены Ольги. Бокарев имеет связи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Кроме того, под санкции попал бизнес-партнер Бокарева Искандар Махмудов, основатель АО Уральская горно-металлургическая компания, и его сын Джахангир.

В частности, санкции США затронули заместителя Шойгу Алексея Криворучко, главного конструктора авиационного двигателестроительного научно-технического комплекса Союз и члена совета директоров Балашихинского литейно-механического завода (тоже под санкциями) Мкртича Окрояна и его семью.

Российские компании из военно-промышленного комплекса, которые попали под санкции: Гаврилов-Ямский машиностроительный завод Агат, АО Звезда, которое входит в состав Ростеха, Научно-исследовательский институт машиностроения и Ульяновский патронный завод.

Что касается иностранных компаний, которые попали под санкции из-за помощи России в обходе санкций, то среди них: финские Luminor и Siberica, турецкие Margiana Insaat Dis Ticaret, Demirci Bilisim Ticaret Sanayi, Denkar Ship Construction, Ship Agency и его владелец Илкер Догруйол. По данным Минфина США, указанные компании экспортировали электронику российским предприятиям, а также осуществляли поставки в РФ товаров двойного назначения.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что введенные санкции являются “очень важным шагом наших партнеров”. Он добавил, что группа Макфола-Ермака тщательно работала над предложениями по санкциям.

— И очень приятно, что они были учтены в этом пакете, — добавил он.

Перед этим в Соединенных Штатах заявляли, что обеспокоены углублением военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей.

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