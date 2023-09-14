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Анастасия Кожушко, редактор ленты

США обеспокоены углублением военного сотрудничества между РФ и КНДР — Госдеп

Кім Чен Ин і Путін
Фото: Getty Images

Соединенные Штаты обеспокоены углублением военного сотрудничества между РФ и КНДР на фоне встречи лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына, которая состоялась 12 сентября.

Об этом на брифинге заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

– Мы еще не видели полной картины этой встречи и не знаем, какими будут ее результаты, но когда видишь, как Ким Чен Ын обещает предоставить полную, безусловную поддержку так называемой “священной борьбе” России за защиту своих интересов безопасности, что, конечно, не является тем, что она делает в войне против Украины, это, конечно, вызывает беспокойство, – сказал он.

По словам Миллера, у США есть основания полагать, что Путин и Ким Чен Ын обсуждали поставки оружия РФ.

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По его мнению, тот факт, что Россия обращается за помощью к КНДР, показывает, что за полтора года войны против Украины Кремль понес колоссальные потери.

– Полтора года назад Владимир Путин начал эту войну, думая, что он восстановит славу Российской империи, и провалился во всех своих максималистских империалистических целях. А теперь, через полтора года, потеряв десятки тысяч российских солдат и потратив миллиарды и миллиарды долларов, он умоляет Ким Чен Ына о помощи, — подчеркнул Миллер.

Представитель Госдепа подчеркнул, что США без колебаний введут санкции как против Российской Федерации, так и против Северной Кореи.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщал, что Россия тайно получает боеприпасы от КНДР уже полтора месяца.

В частности, это снаряды калибра 122 мм и 152 мм, которые используются для пушек советского образца, и ракеты к РСЗО Град.

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Кім Чен Ин

Война в Украине, Владимир Путин, Госсдеп США, Ким Чен Ын, КНДР, Російська агресія, Росія, США
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