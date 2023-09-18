У Болгарії на узбережжі знайшли безпілотник із вибухівкою

На Чорноморському курорті Болгарії на узбережжі виявили безпілотник із вибухівкою.

Як розповіли в Міноборони країни це сталося вночі, в районі причалу в Тюленево.

В оборонному відомстві зазначили, що військові перевірять об’єкт і після цього вирішать щодо місця його утилізації.

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Як повідомляє Nova.bg, безпілотник має довжину від 3 до 3,5 метра, а вибухова частина становить близько 50-60 см.

У районі є ресторани та готелі, заклади простоюють 10 годин. Гості готелю неподалік, бачили дрон, який плавав у морі за кілька кілометрів від скель, де його знімали.



Зазначається, що Болгарія є членом НАТО, а місце де знайшли БпЛА, розташоване усього за 70 км від кордону з Румунією.

Нагадаємо, Румунія починає будівництво укриттів для жителів села Плауру. Причиною стали регулярні атаки росіян по українських портах і падіння російських дронів-камікадзе на румунському березі Дунаю.

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