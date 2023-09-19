Когда выборы в США и как они повлияют на Украину: ответ эксперта

Первый этап президентских выборов США начнется осенью 2023 и закончится в конце 2024-го. По словам президента Украины Владимира Зеленского, они окажут влияние на поддержку Украины.

Об этом он заявил во время пресс-конференции по итогам третьего саммита Крымской платформы. Когда выборы в США и какими будут основные кандидаты на главу государства – читайте в материале.

Когда следующие выборы в США – дата

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Они будут 60 выборами президента Америки. Жители выберут коллегии избирателей, которые в декабре 2024 года будут выбирать президента и вице-президента США. Кроме того, жители США будут выбирать представителей палат Конгресса.

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Кто будет баллотироваться в президенты США

Политолог Игорь Рейтерович считает, что основные кандидаты на пост президента США – это Джо Байден и Дональд Трамп. Все остальные пока остаются на обочине активного процесса. Хотя ситуация может измениться, мы ведь знаем истории с обвинениями, которые будут иметь определенное влияние и эффекты на предвыборные кампании.

Ожидать ли Украине уменьшение поддержки от Америки

По словам эксперта, учитывая две ключевые кандидатуры, говорить о каком-то кардинальном уменьшении или переформатировании помощи Украине не стоит. Многое будет зависеть от происходящих на фронте событий, от того, в какой стадии будет находиться война, какими будут успехи ВСУ.

Но в целом все те форматы помощи, которые у нас есть сегодня, будут реализовываться и при Байдене. Это безальтернативно, учитывая, что подавляющее большинство демократов поддерживают эту идею, как и значительная часть республиканцев.

Конечно, они не смогут просто в один день закончить войну, как говорит Трамп (за 24 часа). Поэтому я считаю, что Трамп – это худший сценарий для Украины. Надо понимать, что он человек не такой чтобы пророссийский, а в определенной степени “протрамповский”. В этом смысле он всегда сосредотачивается на вопросах внутренней политики, а вопросы внешней для него менее интересны.

Особенно – в контексте взаимодействия с другими странами. Главным противником он считает Китай. Поэтому, соответственно, определенное переформатирование американской политики и, соответственно, помощи может состояться.

Однако здесь есть один нюанс. В этом году, как и в следующем, если будут подписаны Договоры о гарантии безопасности для Украины, и в бюджете на следующий и 25-й год будут заложены средства на Украину.

Поэтому даже если Трамп станет президентом Соединенных Штатов, то не сможет никак заблокировать эти инициативы. Они будут реализовываться, ведь это прямо не относится к сфере компетенции президента. Поэтому Дональд Трамп не будет иметь права вето на подобные решения.

Сейчас Украине очень важно в этом году и в следующем заключать эти договоры. Нам нужно добиться внесения всех программ поддержки военно-технического нашего государства в нормативно-правовую базу США, и желательно, чтобы это было рассчитано даже не на год, а на большее время, – добавил эксперт.

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