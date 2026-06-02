В Киеве снова прозвучала серия взрывов днем ​​во вторник, 2 июня. Российские войска снова запустили беспилотники на столицу.

Об этом сообщил городской глава Киева Виталий Кличко.

Атака на Киев 2 июня: какие последствия

По словам Кличко, беспилотники зафиксировали над центром Киева.

В столице работают силы противовоздушной обороны (ПВО), отметил мэр.

Он призвал жителей Киева и гостей столицы находиться в укрытиях.

В ночь на 2 июня Россия атаковала Киев ударными дронами, крылатыми и баллистическими ракетами. Известно о шести погибших и 66 раненых в результате обстрела столицы.

Повреждение и разрушение было зафиксировано в восьми районах Киева.

Под удары попали Дарницкий, Оболонский, Шевченковский, Святошинский, Подольский, Голосеевский, Соломенский и Печерский районы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1560-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

