Атака на Киев: РФ снова запустила дроны, работает ПВО
В Киеве снова прозвучала серия взрывов днем во вторник, 2 июня. Российские войска снова запустили беспилотники на столицу.
Об этом сообщил городской глава Киева Виталий Кличко.
Атака на Киев 2 июня: какие последствия
По словам Кличко, беспилотники зафиксировали над центром Киева.
В столице работают силы противовоздушной обороны (ПВО), отметил мэр.
Он призвал жителей Киева и гостей столицы находиться в укрытиях.
В ночь на 2 июня Россия атаковала Киев ударными дронами, крылатыми и баллистическими ракетами. Известно о шести погибших и 66 раненых в результате обстрела столицы.
Повреждение и разрушение было зафиксировано в восьми районах Киева.
Под удары попали Дарницкий, Оболонский, Шевченковский, Святошинский, Подольский, Голосеевский, Соломенский и Печерский районы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1560-е сутки.
