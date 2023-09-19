Пройдут, где нет дорог: Норвегия передает Украине 50 транспортеров M548
В рамках военной помощи Норвегия передаст Украине 50 гусеничных транспортеров M548, необходимых для перевозки грузов в районах, где нет дорог.
Об этом заявил министр обороны страны Бьорн Арильд Грам.
Машина на гусеничном ходу имеет международное название M548, а норвежская версия обозначается как NM199.
Она способна передвигаться на местности, недоступной для колесной техники, то есть перевозить боеприпасы, продовольствие и воду украинским войскам, которые находятся в полевых условиях.
Сейчас эти транспортеры находились на хранении в Вооруженных силах Норвегии и перед передачей Украине проходят техническое обслуживание.
Ранее Норвегия уже передала Украине наземные системы противовоздушной обороны NASAMS и основные боевые танки. Правительство также решило еще в августе передать Украине боевые самолеты F-16.
Фото: Trygve Hongset, Norwegian Armed Forces
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