Ракеты для IRIS-T и оборудование для разминирования: Норвегия анонсировала новую помощь Украине

Правительство Норвегии решило передать Украине зенитные ракеты для систем противовоздушной и противоракетной обороны IRIS-T.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте норвежского правительства.

Там заверили, что Норвегия продолжит помогать Украине защищаться от агрессии РФ столько, сколько потребуется.

– Украина сейчас остро нуждается в большей военной и материальной поддержке. Они очень нуждаются в ракетах и боеприпасах для ПВО. И здесь Норвегия поддерживает вас всем, чем может, – подчеркнул премьер-министр страны Йонас Гар Стере.

В норвежском правительстве напомнили, что ПВО имеет решающее значение для способности Украины защищать как гражданское население, так и прифронтовую инфраструктуру, а также воинские части от атак РФ.

Как отметил Стере, Украина уже получила значительную помощь от западных союзников в сфере противовоздушной обороны.

– Но потребность в ней остается огромной. Норвегия продолжит поддерживать Украину в ее борьбе за защиту от войск РФ. Поэтому сейчас мы передадим зенитные ракеты. Сегодня это одно из крупнейших норвежских пожертвований Украине в виде военной помощи, – добавил он.

Эти ракеты можно будет запускать с пусковых установок, которые решила предоставить Швеция. Ранее Норвегия уже внесла свой вклад в ПВО Украины, предоставив системы NASAMS и Mistral.

Кроме того, Норвегия предоставит нашему государству оборудование для разминирования территорий. Как объяснил Стере, Украина сейчас остро нуждается в нем для прорыва огромных минных полей российских оккупантов.

Следует отметить, что на сайте Офиса президента сейчас говорится, что “Норвегия передает Украине системы ПВО IRIS-T”. Такой же перевод заявления премьера Норвегии с его совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским звучит и в официальном видео Офиса президента.

– Мы также передаем систему IRIS-T. Система, которая также позволит защитить инфраструктуру и жизни людей от беспилотников и ракет, — так переводчик процитировал премьера Норвегии.

В то же время, на сайте норвежского правительства речь идет именно о зенитных ракетах к системам ПВО IRIS-T.

На пресс-конференции в Киеве Йонас Гар Стере также заявил, что Норвегия планирует ускорить производство зенитных ракетных систем NASAMS и будет убеждать партнеров передать Украине имеющиеся у них системы.

Источник : Офис президента

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