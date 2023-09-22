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Мне стыдно: экс-глава МИД Польши о действиях правительства из-за споров с Украиной

Мне стыдно: экс-глава МИД Польши о действиях правительства из-за споров с Украиной
Фото: Getty Images

Бывший глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что ему стыдно за действия власти, которая начала конфликт с Украиной из-за импорта зерна.

Экс-глава польского МИД прокомментировал слова премьер-министра Матеуша Моравецкого о том, что его страна больше не будет предоставлять военное вооружение Украине.

По мнению Сикорского, российский диктатор Владимир Путин слышит эти заявления и начинает надеяться, что сможет выиграть полномасштабную войну против Украины.

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— Даже если бы это было правдой и оказалось, что наши склады почти пустые, зачем он это говорит? Они соревнуются за антиукраинские голоса. Они вернулись к тупому национализму, который может дорого стоить Польше, потому что единственным победителем в этой ситуации будет Путин. Мне стыдно. Не хватает слов, — отметил Сикорский.

По мнению экс-главы МИД Польши, найти решение проблемы с зерном — это простая задача. Он обратил внимание, что вместо этого Польша атакует Европейский Союз и Украину, которая борется за жизнь и свободу.

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Источник: RMF24

Європейський Союз, Импорт, Война в Украине, Зерно, МИД, Польша, Украина-Польша
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