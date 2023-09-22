Мені соромно: ексглава МЗС Польщі про дії уряду через суперечки з Україною

Колишній очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що йому соромно за дії влади, яка розпочала конфлікт з Україною через імпорт зерна.

Ексглава польського МЗС прокоментував слова прем’єр-міністра Матеуша Моравецького про те, що його країна більше не надаватиме військове озброєння Україні.

На думку Сікорського, російський диктатор Володимир Путін чує ці заяви та починає сподіватися, що зможе виграти повномасштабну війну проти України.

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– Навіть якби це було правдою та виявилося, що наші склади майже порожні, навіщо він це говорить? Вони змагаються за антиукраїнські голоси. Вони повернулися до тупого націоналізму, який може дорого коштувати Польщі, бо єдиним переможцем у цій ситуації буде Путін. Мені соромно. Не вистачає слів, – зазначив Сікорський.

На думку ексглави МЗС Польщі, знайти розв’язання проблеми з зерном – це просте завдання. Він звернув увагу, що натомість Польща атакує Європейський Союз та Україну, яка бореться за життя та свободу.

Джерело: RMF24

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