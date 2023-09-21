От удивления до стыда: как в Польше и ЕС отреагировали на слова Моравецкого об оружии для Украины

Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого по поводу оружия для Украины спровоцировало резонанс как в польском политикуме, так и в других странах Евросоюза.

Глава правительства объявил, что официальная Варшава сейчас не передает вооружение Киеву, поскольку осуществляет модернизацию собственной армии. В то же время, продолжает работать хаб в Жешуве, через который проходят поставки военной помощи от других государств.

Это заявление прозвучало на фоне напряженности между Киевом и Варшавой из-за одностороннего польского эмбарго на экспорт украинского зерна. Оно вызвало удивление в польском МИД и критику ряда политиков.

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Как отреагировали на слова Моравецкого в Польше и других государствах ЕС – далее в материале.

От удивления до стыда: реакция в Польше

• Позиция польского МИД

Издание RMF24 со ссылкой на источники пишет, что в польском МИД удивлены заявлением Моравецкого, и его позиция не согласовывалась с ведомством.

Теперь дипломаты ждут инструкций от главы МИД Збигнева Рау, который в эти дни находится в США.

– Пока же они пытаются объяснить заявление премьера Моравецкого. Они утверждают, что его заявление является реакцией на “ряд абсолютно неприемлемых жестов с украинской стороны”, — пишет издание.

По мнению журналистов, Моравецкий мог иметь в виду, что Польша уже передала Киеву оружие, которое могла отдать без рисков для собственной обороноспособности. Однако в мире эти слова премьера восприняли как объявление об окончательной остановке поставок в Украину.

На предыдущих этапах Польша передала нам оружие более чем на €3 млрд (свыше 350 танков Т-72, 14 танков Leopard 2, 42 БМП, истребители МиГ-29, более 50 гаубиц Krab). По данным RMF24, сейчас польские заводы производят для Украины первые 100 боевых машин Rosomak и самоходные минометные установки Rak.

• Резкое заявление Сикорского

Бывший глава МИД Польши, евродепутат Радослав Сикорский резко раскритиковал заявление Моравецкого и в целом последние действия польских властей в отношении Украины.

– У меня такое впечатление, что в последнее время мы чаще вызываем посла Украины, чем РФ, что мне очень не нравится. Это Россия ведет агрессию против Украины… А правительство ПиС (правящей партии Право и справедливость, — Ред.) атакует Евросоюз и атакует Украину, которая борется за свою жизнь. Это возмутительно. Мне стыдно. У меня просто нет слов, — подчеркнул Сикорский в эфире RMF24.

Комментируя слова Моравецкого об оружии для Украины, он предупредил, что такие заявления играют на руку Кремлю. Ведь их слышит диктатор РФ Владимир Путин, “который начинает надеяться, что сможет выиграть эту войну”.

– Даже если бы это было правдой, даже если бы оказалось, что наши склады почти пусты, то какого черта он (Моравецкий, – Ред.) это говорит? – добавил Сикорский.

Политик объяснил это тем, что руководящая партия Право и справедливость “вернулась к национализму” и борется за голоса перед парламентскими выборами, которые состоятся в октябре. По мнению Сикорского, все это может “дорого стоить Польше, потому что единственным победителем в этой ситуации будет Путин”.

– Уже Захарова (глава МИД РФ, — Ред.) восхваляет президента Дуду, говоря, что она никогда не была с ним настолько согласна, как в том, что Украина – это тонущая страна. Кому это служит? – задал риторический вопрос евродепутат.

• Нож в спину Украины – заявление Туска

Жестко раскритиковал заявление и бывший глава Европейского совета, экс-премьер Польши и лидер оппозиции Дональд Туск.

Он считает, что польское правительство “вонзило политический нож в спину Украины” в поиске поддержки поляков во время предвыборной кампании.

– Они (правительство PiS, — Ред.)… разрушают инвестиции в (польско-украинские, — Ред.) отношения. Это совершенно неприемлемо. Хуже всего то, что сегодня эта эскалация, если она будет продолжаться, обе стороны – Киев и Варшава – близки к тому, чтобы упустить то, что было большой возможностью для всего региона, для Польши и Украины: польско-украинскую солидарность против российской агрессии, — заявил Туск.

• Плохо для репутации Польши

Заявление Матеуша Моравецкого вредит репутации Польши, считает ведущий эксперт по безопасности и обороне Михал Барановский – управляющий директор варшавского аналитического центра GMF East.

Он объяснил, что Польша действительно предоставила большую часть вооружения, которое могла. Однако подобные публичные заявления могут существенно навредить усилиям Украины по сохранению западной поддержки во время войны.

– Это очень плохой сигнал как для репутации Польши, так и потому, что Польша была одним из главных сторонников военной помощи Украине. Сказать, что Польша не будет больше отправлять оружие, значит, что Польша больше не может играть эту роль, — объяснил Барановский.

Уточнение от польского правительства

На фоне резонанса в правительстве Польши обнародовали уточнение заявления Моравецкого.

Там отметили, что слова премьера не касаются боеприпасов и вооружения, поставки которых были ранее согласованы с Киевом, в частности, в рамках контрактов. Речь идет, например, о поставках гаубиц Krab.

Кроме того, в Польше работает хаб помощи для Украины.

Реакция Брюсселя и других стран ЕС

В официальном Брюсселе не стали давать прямой оценки заявлению Моравецкого, однако заверили в дальнейшей поддержке Украины.

– Мы не комментируем объявление Польши о том, что они намерены сделать относительно их добровольного вклада в законную оборону Украины против агрессии. Что для нас важно, это то, что политика ЕС в отношении Украины не меняется. Поддержка Евросоюзом Украины остается твердой во всех сферах: политической, экономической, гуманитарной, международной, дипломатической и военной, — подчеркнул спикер Еврокомиссии Петер Стано.

Он напомнил, что члены ЕС самостоятельно решают, какое вооружение предоставлять Украине.

Между тем, позицию польского правительства раскритиковали в Германии. Депутат немецкого Бундестага от Свободной демократической партии Ульрих Лехте назвал “позором” заявление Моравецкого об оружии для Украины. По мнению депутата, это политическое маневрирование с целью заработать очки перед выборами.

– Тот факт, что Польша, до сих пор надежный партнер, прекращает военную поддержку Украины и сообщает об этом таким образом – это позор. Польша, очевидно, хочет давить на Украину и ЕС, чтобы найти решение по импорту украинского зерна, — подчеркнул Лехте.

А министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал переговоры с польской стороной по поводу оружия для Украины.

Тем временем президент Литвы Гитанас Науседа призвал как можно скорее урегулировать разногласия между Украиной и Польшей. Таким образом он отреагировал на заявление Моравецкого.

– Разногласия между Украиной и Польшей должны быть решены как можно скорее ради общей, важнейшей цели – защиты Европы от агрессивной экспансионистской политики РФ. Позиция Польши в оказании поддержки является исключительной. Необходимо найти решение, потому что дальнейшее углубление кризиса было бы безответственным, – подчеркнул Науседа, уточнив, что донес эту позицию до президентов Украины и Польши.

По словам литовского лидера, важно понимать, что речь идет не о безопасности отдельных стран, а целого региона и даже континента.

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