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Южная Корея “не будет стоять в стороне”, если РФ будет помогать КНДР усиливать военный потенциал

Юн Сок Йоль
Фото: Getty Images

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что его страна вместе с союзниками “не будет стоять в стороне”, если КНДР получит российскую помощь для усиления своего потенциала в области оружия массового уничтожения.

Об этом он сказал в обращении к Генассамблее ООН, пишет CNN.

— Хотя военная мощь разных стран может отличаться, объединившись в непоколебимой солидарности и неукоснительно следуя нашим принципам, мы сможем сдержать любую незаконную провокацию, — сказал Йоль.

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Лидер Южной Кореи также призвал к реформе Совета безопасности ООН, заявив, что она “получила бы широкую поддержку”, если бы Россия поставляла Северной Корее информацию в обмен на оружие.

— Парадоксально, что постоянный член Совета безопасности ООН, на которого возложена обязанность стоять на страже мира во всем мире, ведет войну, вторгаясь на территорию другого суверенного государства, и получает оружие и боеприпасы от режима, который грубо нарушает резолюции Совбеза ООН, — подчеркнул президент.

Йоль также добавил, что в случае получения КНДР информации и технологий для усиления своего оружейного потенциала в обмен на боеприпасы для РФ, в опасности будет не только Украина, но и Южная Корея.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что военное сотрудничество между Северной Кореей и Российской Федерацией является незаконным. Это станет нарушением санкций, введенных против КНДР и принятых Советом безопасности ООН.

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Южная Корея “не будет стоять в стороне”, если РФ будет помогать КНДР усиливать военный потенциал

Источник: CNN
Война в Украине, Зброя, КНДР, Південна Корея, Росія
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