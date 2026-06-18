Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам существенно обострили проблему нехватки топлива на внутреннем рынке РФ.

В июне 2026 года Украина продолжила серию ударов по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре. Атаки охватили сразу несколько регионов РФ и были направлены как на НПЗ, так и нефтебазы, насосные станции и другие объекты топливно-энергетического комплекса.

Одним из первых громких ударов июня стало нападение на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. После атаки 2 июня на предприятии возник масштабный пожар. Ильский НПЗ считается одним из самых крупных частных нефтеперерабатывающих заводов России.

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Под удар попал Новошахтинский НПЗ в Ростовской области. По сообщениям, для атаки использовались украинские ракеты Нептун.

В ночь на 10 июня украинские беспилотники атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, а также нефтеперекачивающую станцию ​​Второво, обеспечивающую транспортировку нефти по территории России.

12 июня Генеральный штаб ВСУ подтвердил успешное поражение еще нескольких важнейших объектов. Под удар попали два нефтеперерабатывающих завода в Татарстане, а также комбинат в Тольятти, работающий на нужды российской промышленности.

Серия атак продолжилась и посреди месяца. 16 июня беспилотники нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне. Это один из ключевых объектов топливного снабжения российской столицы.

Факты ICTV узнали, сколько нефтеперерабатывающих заводов в России, как они называются и где именно расположены.

Россия потеряла треть мощностей НПЗ из-за атаки украинскими дронами

Массированные удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам все сильнее отражаются на топливном секторе РФ. Эксперты аналитического агентства, исследующего мировые рынки нефти, Energy Intelligence считают, что последствия этих атак могут спровоцировать беспрецедентные проблемы с обеспечением горючей страны.

По подсчетам аналитиков, только в течение мая украинские дроны успешно атаковали российские НПЗ 16 раз. Среди зараженных объектов оказались восемь из десяти крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны. Из-за этого в начале июня объемы переработки нефти в России упали ниже отметки 4 млн баррелей в сутки до самого низкого уровня за последние два десятилетия.

Специалисты оценивают, что из-за повреждения и остановки производства пока не работают мощности, способны перерабатывать около 2,14 млн баррелей нефти в сутки. Это около трети всего нефтеперерабатывающего потенциала России.

В Energy Intelligence подчеркивают, что атаки на энергетическую инфраструктуру, и в первую очередь на нефтеперерабатывающие заводы, уже нанесли российской экономике ощутимые потери. По мнению экспертов, в ближайшие месяцы страна может столкнуться с самым серьезным дефицитом горючего за всю современную историю.

Признаки проблем уже заметны во многих регионах. Если раньше перебои с горючим носили единичный характер, то теперь ограничения фиксируются более чем в двух десятках субъектов РФ.

О трудностях с заправкой автомобилей сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Кемеровской области, а также Нижегородской и Ульяновской областей. Оккупированный Крым вообще оказался на пороге коллапса.

Из-за роста дефицита отдельные сети АЗС начали вводить лимиты на продажу горючего. В частности, на заправках Татнефти в ряде регионов одному клиенту разрешают приобрести не более 20 литров бензина за один раз.

Нефтеперерабатывающие заводы России: название и расположение

Нефтяная промышленность включает добычу, переработку, транспортировку, сбыт нефти и нефтепродуктов. Это одна из основных отраслей российской промышленности.

Всего в России насчитывается около 30 крупных нефтеперерабатывающих заводов и еще 80 небольших НПЗ. Рассмотрим основные нефтеперерабатывающие заводы России.

Ильский нефтеперерабатывающий завод

Ильский НПЗ работает с 2001 года. Расположен в поселке городского типа Ильский, что в 50 км от Краснодара. Завод занимается переработкой и хранением сырья, а также отгрузкой готовой продукции.

Афипский нефтеперерабатывающий завод

Афипский НПЗ — крупный нефтеперерабатывающий завод, расположенный вблизи поселка Афипский Краснодарского края. Завод занимается изготовлением авиационного топлива, дизельного топлива, газового бензина, мазута, серы и т.д.

Нефтеперерабатывающий завод Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез

Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез — один из крупнейших НПЗ в России, расположенный в городе Кстово Нижегородской области, что в 800 км от Украины. За год завод перерабатывал 15 млн тонн нефти. Также НПЗ производил автомобильный бензин, мазут и дизельное топливо.

Башнефть-Уфанефтехим

Башнефть-Уфанефтехим — нефтеперерабатывающая компания России на базе одноименного НПЗ, который находится в городе Уфа. До 1992 года назывался Уфимский нефтеперерабатывающий завод имени XXII съезда КПСС. В 1993 году завод получил название Уфанефтехим.

Объем нефтепереработки составляет около 6 млн тонн в год, что составляет 3 % от общероссийского объема. В общем Башнефть-Уфанефтехим производит примерно 60 наименований продукции, которая включает: бензин, мазут, авиационное топливо, газы в жидком состоянии и ароматические углеводороды.

Новошахтинский завод нефтепродуктов

Акционерное общество Новошахтинский завод нефтепродуктов (АО НЗНП) — нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Ростовской области. Он производит мазут, дизельное, печное, судовое топливо и прямогонный бензин.

Омский нефтеперерабатывающий завод

Омский нефтеперерабатывающий завод — является крупнейшим в России и имеет мощность 22 млн тонн нефти в год. Омский НПЗ основан в 1955 году и расположен в городе Омск. Завод принадлежит компании Газпром нефть.

Нефтеперерабатывающий завод Киришинефтеоргсинтез

НПЗ Киришинефтеоргсинтез компании Сургутнефтегаз был построен в 1966 году. Он имеет годовую мощность 21 млн тонн. НПЗ расположен в Ленинградской области.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания

Рязанская нефтеперерабатывающая компания — проектная мощность предприятия Роснефти составляет 17,1 млн тонн нефти. Находится в Рязанской области.

Нефтеперерабатывающий завод ТАНЕКО

ТАНЕКО — сокращение от Татарстанский нефтеперерабатывающий комплекс, — единственный НПЗ в постсоветской России, построенный с нуля. На заводе переработали 16,2 млн тонн нефтесырья. Находится в городе Нижнекамске Республики Татарстан.

Нефтеперерабатывающий завод Ярославнефтеоргсинтез

Ярославнефтеоргсинтез — крупнейший нефтеперерабатывающий завод, расположенный на севере России в Ярославле. Его мощность — 15 млн тонн в год.

Пермьнефтеоргсинтез

Пермьнефтеоргсинтез — нефтеперерабатывающий и газоперерабатывающий завод, построенный в 1958 году. Пермский НПЗ расположен в г. Пермь. Имеет переработку более 14 млн тонн сырья в год.

Московский нефтеперерабатывающий завод

Московский НПЗ обеспечивает более трети рынка топлива столичного региона. Расположен в Капотне (район столицы РФ). Зарегистрирован в Санкт-Петербурге. Московский НПЗ является ведущим отечественным производителем современного дорожного битума.

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод — это единственный и старейший НПЗ на черноморском побережье России, построенный в 1929 году. Предприятие расположено в курортном городке Туапсе на берегу Черного моря. Туапсинский нефтеперерабатывающий завод перерабатывает до 8,6 млн тонн сырья.

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