В Черногории вблизи Будвы автобус с туристами слетел в кювет: пострадавшему украинцу ампутировали конечность
В Черногории на трассе Цетине – Будва произошло жуткое ДТП. В результате аварии по меньшей мере два человека погибли.
Как сообщает издание Pobjeda, среди пострадавших есть украинцы.
По данным следствия, автобус съехал с дороги и упал в пропасть. В транспорте было от 30 до 35 пассажиров. К сожалению, погибли гражданин Великобритании и 19-летняя девушка из Черногории.
Также сообщается, что среди нескольких пострадавших граждан Украины тяжелые телесные повреждения получил мужчина. Сейчас он находится в очень тяжелом состоянии в реанимации. Ему ампутировали левую конечность.
Izvlačenje autobusa iz provalije na Obzovici ???? pic.twitter.com/BRvjNza8hE
— Libertas Press (@libertas_press) September 19, 2023
По приказу прокурора Главной государственной прокуратуры в Цетине, водителя автобуса арестовали по подозрению в совершении серьезного преступления — нарушения безопасности дорожного движения.
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— Libertas Press (@libertas_press) September 19, 2023
По данным правоохранителей, ДТП произошло вследствие того, что водитель по неизвестной причине не справился с управлением автобусом и, прорвав защитное ограждение, приземлился в пропасть глубиной около 20 метров.
Фото: Libertaspress
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