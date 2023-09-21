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Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Черногории вблизи Будвы автобус с туристами слетел в кювет: пострадавшему украинцу ампутировали конечность

В Черногории вблизи Будвы автобус с туристами слетел в кювет: пострадавшему украинцу ампутировали конечность

В Черногории на трассе Цетине – Будва произошло жуткое ДТП. В результате аварии по меньшей мере два человека погибли.

Как сообщает издание Pobjeda, среди пострадавших есть украинцы.

По данным следствия, автобус съехал с дороги и упал в пропасть. В транспорте было от 30 до 35 пассажиров. К сожалению, погибли гражданин Великобритании и 19-летняя девушка из Черногории.

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Также сообщается, что среди нескольких пострадавших граждан Украины тяжелые телесные повреждения получил мужчина. Сейчас он находится в очень тяжелом состоянии в реанимации. Ему ампутировали левую конечность.

По приказу прокурора Главной государственной прокуратуры в Цетине, водителя автобуса арестовали по подозрению в совершении серьезного преступления — нарушения безопасности дорожного движения.

По данным правоохранителей, ДТП произошло вследствие того, что водитель по неизвестной причине не справился с управлением автобусом и, прорвав защитное ограждение, приземлился в пропасть глубиной около 20 метров.

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Фото: Libertaspress

ДТП, загиблі, Черногория
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