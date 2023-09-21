У Чорногорії поблизу Будви автобус із туристами злетів у кювет: постраждалому українцю ампутували кінцівку
У Чорногорії на трасі Цетинє – Будва сталася моторошна ДТП. Внаслідок аварії щонайменше двоє людей загинули.
Як повідомляє видання Pobjeda, серед постраждалих є українці.
За даними слідства, автобус з’їхав із дороги та впав у прірву. У транспорті було від 30 до 35 пасажирів. На жаль, загинули громадянин Великої Британії та 19-річна дівчина з Чорногорії.
Також повідомляється, що серед кількох постраждалих громадян України тяжкі тілесні ушкодження дістав чоловік. Зараз він перебуває у дуже важкому стані в реанімації. Йому ампутували ліву кінцівку.
Izvlačenje autobusa iz provalije na Obzovici ???? pic.twitter.com/BRvjNza8hE
— Libertas Press (@libertas_press) September 19, 2023
За наказом прокурора Головної державної прокуратури в Цетинє, водія автобуса арештували за підозрою у скоєнні серйозного злочину – порушенні безпеки дорожнього руху.
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— Libertas Press (@libertas_press) September 19, 2023
За даними правоохоронців, ДТП сталася внаслідок того, що водій з невідомої причини не впорався з керуванням автобусом і, прорвавши захисну огорожу, приземлився в прірву глибиною близько 20 метрів.
Фото: Libertaspress
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