У Чорногорії поблизу Будви автобус із туристами злетів у кювет: постраждалому українцю ампутували кінцівку

У Чорногорії на трасі Цетинє – Будва сталася моторошна ДТП. Внаслідок аварії щонайменше двоє людей загинули.

Як повідомляє видання Pobjeda, серед постраждалих є українці.

За даними слідства, автобус з’їхав із дороги та впав у прірву. У транспорті було від 30 до 35 пасажирів. На жаль, загинули громадянин Великої Британії та 19-річна дівчина з Чорногорії.

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Також повідомляється, що серед кількох постраждалих громадян України тяжкі тілесні ушкодження дістав чоловік. Зараз він перебуває у дуже важкому стані в реанімації. Йому ампутували ліву кінцівку.

Izvlačenje autobusa iz provalije na Obzovici ???? pic.twitter.com/BRvjNza8hE — Libertas Press (@libertas_press) September 19, 2023

За наказом прокурора Головної державної прокуратури в Цетинє, водія автобуса арештували за підозрою у скоєнні серйозного злочину – порушенні безпеки дорожнього руху.

За даними правоохоронців, ДТП сталася внаслідок того, що водій з невідомої причини не впорався з керуванням автобусом і, прорвавши захисну огорожу, приземлився в прірву глибиною близько 20 метрів.

Фото: Libertaspress

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