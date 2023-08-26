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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Италии автобус с украинцами попал в ДТП: есть пострадавшие

В Италии автобус с украинцами попал в ДТП: есть пострадавшие
Фото: Факти ICTV

На севере Италии автобус с десятками украинских туристов попал в дорожно-транспортное происшествие, столкнувшись с грузовиком. Известно по меньшей мере о 15 пострадавших, из которых 7 детей.

По данным иностранных изданий, автокатастрофа произошла вчера вечером на трассе A4, пролегающей от Венеции до Триеста, в районе города Латизана.

По предварительным данным, в автобусе находилось 30 украинских туристов, которые должны были возвращаться домой. Однако транспорт столкнулся с фурой, которая перевозила фрукты и овощи.

Очевидцы поделились, что большинство людей смогли самостоятельно выбраться из автобуса. Однако другим помогали спасатели.

По информации от местных органов власти, пострадали 15 человек, из которых 7 — это дети. Одну женщину и двух несовершеннолетних в тяжелом состоянии эвакуировали вертолетами в больницы.

Местные службы отмечают, что еще 27 человек не пострадали. После того как их осмотрели медики, пассажиров забрали в помещение муниципального офиса службы гражданской защиты региона Фриули-Венеция-Джулия для приюта на ночь и оказания помощи.

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Источник: Ansa

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