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Елена Черкасец, редактор ленты новостей

Ненужный шаг: Петр Павел не видит смысла в возвращении посла Чехии в Россию

президент Чехії Петр Павел
Фото: Getty Images

Президент Чехии Петр Павел отказался от идеи вернуть посла страны в Россию, считая это ненужным шагом.

Об этом он сказал в интервью Lidovsky.cz

Я был бы рад услышать от премьер-министра и министра иностранных дел аргументы, почему мы должны назначить посла в Москву именно сейчас, — отметил Павел.

Он добавил, что не может представить возвращение чешского посла в Россию.

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Правительство Чехии рассматривает возможность смены посла в РФ и его возвращения в Москву.

Сейчас послом Чехии в России является Витезслав Пивонька, но он покинул российскую столицу и уже некоторое время находится в Праге.

Напомним, в июне чешское правительство одобрило отчет Министерства иностранных дел о пересмотре отношений с Россией, в котором она названа источником угроз и рисков для безопасности Чехии и Европы в ближайшие десятилетия, если не произойдет фундаментальной трансформации российского общества.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский ранее заявил, что официальная Прага не видит перспектив налаживания отношений с Россией даже в случае смены ее руководства, пока страна не претерпит существенных изменений и не перестанет быть угрозой для соседей.

Источник: Lidovsky.cz

Война в Украине, Петр Павел, посольства, Росія, Чехия
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