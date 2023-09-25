Непотрібний крок: Петр Павел не бачить сенсу у поверненні посла Чехії до Росії

Президент Чехії Петр Павел відмовився від ідеї повернути посла країни в Росію, вважаючи це непотрібним кроком.

Про це він сказав в інтерв`ю Lidovsky.cz

– Я був би радий почути від прем’єр-міністра і міністра закордонних справ аргументи, чому ми повинні призначити посла до Москви саме зараз, – зазначив Павел.

Він додав, що не може уявити повернення чеського посла до Росії.

Зараз дивляться

Уряд Чехії розглядає можливість зміни посла в РФ і його повернення в Москву.

Наразі послом Чехії в Росії є Вітезслав Півонька, але він залишив російську столицю і вже деякий час перебуває в Празі.

У червні чеський уряд схвалив звіт Міністерства закордонних справ про перегляд відносин із Росією, в якому вона названа джерело загроз і ризиків для безпеки Чехії та Європи в найближчі десятиліття, якщо не відбудеться фундаментальної трансформації російського суспільства.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський раніше заявив, що офіційна Прага не бачить перспектив налагодження відносин з Росією навіть у разі зміни її керівництва, доки країна не зазнає суттєвих змін і не припинить бути загрозою для сусідів.

Джерело: Lidovsky.cz

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