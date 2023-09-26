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Танки Abrams повысят наступательный потенциал ВСУ – Белый дом

Танки Abrams повысят наступательный потенциал ВСУ – Белый дом
Фото: Getty Images

Американские танки Abrams добавят Силам обороны Украины мобильности, скорости и огневой мощи в ходе контрнаступления.

Такое мнение в интервью Bloomberg высказал спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.

В то же время он отметил, что эта техника требует значительных затрат на обслуживание и запасные части.

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— Поэтому мы потратили много времени, чтобы убедиться в том, что украинцы достаточно подготовлены не только к  управлению танками, но и обслуживанию их, — объяснил Кирби.

В целом президент США Джо Байден согласился предоставить Украине 31 танк Abrams.

Вчера президент Владимир Зеленский подтвердил получение первой партии тяжелой техники.

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Источник: Bloomberg
Білий дім, Война в Украине, Джон Кірбі, ВСУ, контрнаступ, Російська агресія, США-Украина, Танки для Украины
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