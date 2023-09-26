Танки Abrams повысят наступательный потенциал ВСУ – Белый дом
Американские танки Abrams добавят Силам обороны Украины мобильности, скорости и огневой мощи в ходе контрнаступления.
Такое мнение в интервью Bloomberg высказал спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби.
В то же время он отметил, что эта техника требует значительных затрат на обслуживание и запасные части.
— Поэтому мы потратили много времени, чтобы убедиться в том, что украинцы достаточно подготовлены не только к управлению танками, но и обслуживанию их, — объяснил Кирби.
В целом президент США Джо Байден согласился предоставить Украине 31 танк Abrams.
Вчера президент Владимир Зеленский подтвердил получение первой партии тяжелой техники.
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