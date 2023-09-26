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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Танки Abrams підвищать наступальний потенціал ЗСУ – Білий дім

Танки Abrams підвищать наступальний потенціал ЗСУ – Білий дім
Фото: Getty Images

Американські танки Abrams додадуть Силам оборони України мобільності, швидкості та вогневої потужності у процесі контрнаступу.

Таку думку в інтерв’ю Bloomberg висловив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

Водночас він зауважив, що ця техніка потребує значних витрат на обслуговування та запасні частини.

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– Тому ми витратили багато часу, щоб переконатися, що українці достатньо підготовлені до керування танками, а й обслуговування їх, – пояснив Кірбі.

Загалом президент США Джо Байден погодився надати Україні 31 танк Abrams.

Учора президент Володимир Зеленський підтвердив отримання першої партії важкої техніки.

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Джерело: Bloomberg
Білий дім, Війна в Україні, Джон Кірбі, ЗСУ, контрнаступ, Російська агресія, США-Україна, Танки для України
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Зеленський в США: зустрічі, скандали, домовленості

Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом  і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.

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