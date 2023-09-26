Танки Abrams підвищать наступальний потенціал ЗСУ – Білий дім

Американські танки Abrams додадуть Силам оборони України мобільності, швидкості та вогневої потужності у процесі контрнаступу.

Таку думку в інтерв’ю Bloomberg висловив речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі.

Водночас він зауважив, що ця техніка потребує значних витрат на обслуговування та запасні частини.

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– Тому ми витратили багато часу, щоб переконатися, що українці достатньо підготовлені до керування танками, а й обслуговування їх, – пояснив Кірбі.

Загалом президент США Джо Байден погодився надати Україні 31 танк Abrams.

Учора президент Володимир Зеленський підтвердив отримання першої партії важкої техніки.

Джерело : Bloomberg

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