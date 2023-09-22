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Прибудут в Украину на следующей неделе: характеристики и особенности танков Abrams
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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Прибудут в Украину на следующей неделе: характеристики и особенности танков Abrams

Abrams
Фото: Depositphotos

Уже на этой неделе США могут объявить о поставках танков Abrams в Украину.

Как сообщают СМИ, администрация Байдена рассматривает возможность отправки “значительного” количества танков. Речь идет о десятках единиц техники.

Во время встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме 21 сентября стало известно, что в распоряжение украинских войск танки поступят уже на следующей неделе.

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Какие характеристики и особенности имеет Abrams – читайте далее в материале.

Характеристики Abrams

Как и Leopard 2, американский Abrams танк является легендарным и определенным символом армии США.

Это защищенный и подвижный танк с мощным вооружением. В частности, именно на нем впервые была использована композитная многослойная броня типа Chobham.

Высокая защищенность машины привела и к росту веса, который составляет 66,8 т.

Другие характеристики Abrams:

  • Экипаж: 4 человека;
  • Двигатель: 1500 л.с;
  • Калибр пушки: 120 мм;
  • Максимальная скорость: 68 км/ч.
  • Стоимость ед: $6,21 млн.
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Leopard 2

Особенности Abrams

Эти танки постоянно обновляются, в основном путем еще большего усиления брони и добавления новых цифровых систем. Abrams прошел войну в Персидском заливе, Ираке и Афганистане.

По опыту второй войны в Ираке на танк уже начали устанавливать специальные комплекты для боев в городе, добавили пулеметный боевой модуль с дистанционным управлением, дополнительно защитили узлы и агрегаты от огня из засад.

А самой современной серийной версией является M1A2 SEPv3, которая получила возможность использовать снаряды воздушного подрыва, комплект брони нового поколения NGAP, обновление оборудования связи и программного обеспечения, включая интеграцию в автоматизированную систему управления войсками. Также облегчено техническое обслуживание. На эту же машину устанавливается комплекс активной защиты Trophy, предназначенный для уничтожения вражеских снарядов на подлете.

То есть по уровню своей технической оснащенности Abrams сейчас опережает любой танк армии РФ на поколение. Кроме того, General Dynamics, которая сейчас обновляет и производит танк, анонсировала в ноябре премьеру новой версии машины.

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Прибудут в Украину на следующей неделе: характеристики и особенности танков Abrams

Война в Украине, Военная техника, Танки для Украины
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