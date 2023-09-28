В ЕС рассматривают возможность принятия еще девяти стран

В Европейском Союзе рассматривают возможность расширения до 36 стран-членов и начинают обсуждать необходимые для этого изменения в самом ЕС.

Об этом говорится в анонсе неформальной встречи министров, опубликованном Испанией, председательствующей в Совете ЕС.

Министерская встреча должна состояться 28-29 сентября в Мурсии, на которой планируют обсудить общие вопросы и расширение ЕС. Она также станет определенным подготовительным этапом к встрече Европейского политического сообщества, запланированной на 5 октября в Гранаде, где также должны рассмотреть вопрос расширения.

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– Главный фокус неформальной министерской встречи в первый день, четверг 28 сентября, — необходимость проводить внутреннюю подготовку к тому, что в ЕС может быть до 36 стран-членов, а также усиливать поддержку стран-кандидатов, – говорится в анонсе.

Сегодня членами Европейского Союза являются 27 государств.

Отмечается, что на неформальной встрече запланированы несколько обсуждений под председательством еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Варгеи о влиянии будущего расширения на политики ЕС, концепции постепенной интеграции стран-кандидатов во время процесса вступления, институциональных реформ, которые нужны самому Евросоюзу для готовности к расширению.

Во время рабочего обеда министры сосредоточатся на подготовке встречи лидеров в Гранаде и обсуждении концепции открытой стратегической автономии (OSA), которая состоится на следующей неделе, 6 октября.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины утвердило программу Единство в разнообразии, что является последним выполненным из семи требований Еврокомиссии для начала переговоров по вступлению в Евросоюз.

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