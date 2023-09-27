Кабмін виконав усі вимоги Єврокомісії для початку переговорів з ЄС – Шмигаль

Уряд України затвердив програму Єдність у розмаїтті, що є останньою виконаною з семи вимог Єврокомісії для початку переговорів щодо вступу в Євросоюз.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, метою ухваленої програми Єдність у розмаїтті є утворення умов для реалізації прав і можливостей національних меншин і корінних народів.

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Шмигаль каже, що таким чином, після затвердження цієї програми урядом, можна казати про остаточне виконання семи рекомендацій Єврокомісії.

– Крім того, уряд провів так званий селф-скринінг. Ми проаналізували 28 тисяч актів права ЄС щодо їхньої імплементації у правове поле України, – додав прем’єр.

Він нагадав, що на шляху до Євросоюзу Україна запустила низку реформ у судовій, антикорупційній та інших сферах:

Стартувала реформа Конституційного Суду, в рамках якої уряд працює в консультаціях із Венеціанською комісією;

перезавантажена Вища рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комісія суддів;

посилюється інституційна спроможність та незалежність антикорупційних органів. Наприклад, урядовий законопроєкт “Про підвищення незалежності спеціалізованої антикорупційної прокуратури”;

обрано нових керівників НАБУ і САП;

на відкритих конкурсах Група держав проти корупції (GRECO) визначила суттєвий прогрес України в питаннях запобігання корупції;

уряд напрацював нормативно-правову базу по боротьбі з відмиванням грошей у межах стандартів ФАТФ (Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей);

Кабмін виконав рекомендації Венеціанської комісії щодо імплементації антиолігархічного закону;

розпочало роботу законодавство Про медіа та рекламу;

на виконання нового закону Про національні меншини розроблено необхідні акти.

Нагадаємо, напередодні Bloomberg писав, що Європейська Комісія планує рекомендувати розпочати офіційні переговори про вступ України до ЄС вже у жовтні.

Джерело : Урядовий портал

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