Кабмін виконав усі вимоги Єврокомісії для початку переговорів з ЄС – Шмигаль
Уряд України затвердив програму Єдність у розмаїтті, що є останньою виконаною з семи вимог Єврокомісії для початку переговорів щодо вступу в Євросоюз.
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
За його словами, метою ухваленої програми Єдність у розмаїтті є утворення умов для реалізації прав і можливостей національних меншин і корінних народів.
Шмигаль каже, що таким чином, після затвердження цієї програми урядом, можна казати про остаточне виконання семи рекомендацій Єврокомісії.
– Крім того, уряд провів так званий селф-скринінг. Ми проаналізували 28 тисяч актів права ЄС щодо їхньої імплементації у правове поле України, – додав прем’єр.
Він нагадав, що на шляху до Євросоюзу Україна запустила низку реформ у судовій, антикорупційній та інших сферах:
- Стартувала реформа Конституційного Суду, в рамках якої уряд працює в консультаціях із Венеціанською комісією;
- перезавантажена Вища рада правосуддя та Вища кваліфікаційна комісія суддів;
- посилюється інституційна спроможність та незалежність антикорупційних органів. Наприклад, урядовий законопроєкт “Про підвищення незалежності спеціалізованої антикорупційної прокуратури”;
- обрано нових керівників НАБУ і САП;
- на відкритих конкурсах Група держав проти корупції (GRECO) визначила суттєвий прогрес України в питаннях запобігання корупції;
- уряд напрацював нормативно-правову базу по боротьбі з відмиванням грошей у межах стандартів ФАТФ (Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей);
- Кабмін виконав рекомендації Венеціанської комісії щодо імплементації антиолігархічного закону;
- розпочало роботу законодавство Про медіа та рекламу;
- на виконання нового закону Про національні меншини розроблено необхідні акти.
Нагадаємо, напередодні Bloomberg писав, що Європейська Комісія планує рекомендувати розпочати офіційні переговори про вступ України до ЄС вже у жовтні.
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.Ольга Чайко