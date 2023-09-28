У ЄС розглядають можливість прийняття ще дев’яти країн

У Європейському Союзі розглядають можливість розширення до 36 країн-членів та починають обговорювати необхідні для цього зміни у самому ЄС.

Про це йдеться в анонсі неформальної зустрічі міністрів, опублікованому Іспанією, що головує у Раді ЄС.

Міністерська зустріч має відбутися 28-29 вересня у Мурсії. На ній планують обговорити загальні питання і розширення ЄС. Вона також стане певним підготовчим етапом до зустрічі Європейської політичної спільноти, що запланована на 5 жовтня у Гранаді, де також мають розглянути питання розширення.



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– Головний фокус неформальної міністерської зустрічі у перший день, четвер 28 вересня, – необхідність провадити внутрішню підготовку до того, що у ЄС може бути до 36 країн-членів, а також посилювати підтримку країн-кандидатів, – йдеться в анонсі.

Сьогодні членами Європейського Союзу є 27 держав.

Зазначається, що на неформальній зустрічі заплановано кілька обговорень під головуванням єврокомісара з питань розширення і політики сусідства Олівера Варгеї щодо впливу майбутнього розширення на політики ЄС, концепції поступової інтеграції країн-кандидатів під час процесу вступу, інституційних реформ, які потрібні самому Євросоюзу для готовності до розширення.

Під час робочого обіду міністри зосередяться на підготовці зустрічі лідерів у Гранаді та обговоренні концепції відкритої стратегічної автономії (OSA), що відбудеться наступного тижня, 6 жовтня.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд України затвердив програму Єдність у розмаїтті, що є останньою виконаною з семи вимог Єврокомісії для початку переговорів щодо вступу в Євросоюз.

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