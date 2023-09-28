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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У ЄС розглядають можливість прийняття ще дев’яти країн

прапори ЄС
Фото: Pixabay

У Європейському Союзі розглядають можливість розширення до 36 країн-членів та починають обговорювати необхідні для цього зміни у самому ЄС.

Про це йдеться в анонсі неформальної зустрічі міністрів, опублікованому Іспанією, що головує у Раді ЄС.

Міністерська зустріч має відбутися 28-29 вересня у Мурсії. На ній планують обговорити загальні питання і розширення ЄС. Вона також стане певним підготовчим етапом до зустрічі Європейської політичної спільноти, що запланована на 5 жовтня у Гранаді, де також мають розглянути питання розширення.

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– Головний фокус неформальної міністерської зустрічі у перший день, четвер 28 вересня, – необхідність провадити внутрішню підготовку до того, що у ЄС може бути до 36 країн-членів, а також посилювати підтримку країн-кандидатів, – йдеться в анонсі. 

Сьогодні членами Європейського Союзу є 27 держав.

Зазначається, що на неформальній зустрічі заплановано кілька обговорень під головуванням єврокомісара з питань розширення і політики сусідства Олівера Варгеї щодо впливу майбутнього розширення на політики ЄС, концепції поступової інтеграції країн-кандидатів під час процесу вступу, інституційних реформ, які потрібні самому Євросоюзу для готовності до розширення. 

Під час робочого обіду міністри зосередяться на підготовці зустрічі лідерів у Гранаді та обговоренні концепції відкритої стратегічної автономії (OSA), що відбудеться наступного тижня, 6 жовтня.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд України затвердив програму Єдність у розмаїтті, що є останньою виконаною з семи вимог Єврокомісії для початку переговорів щодо вступу в Євросоюз.

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Європейський Союз, Рада Європи, Україна-ЄС
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Україна підготувала другий бюджет за час повномасштабного вторгнення. Як і торік, ми житимемо переважно завдяки допомозі від міжнародних партнерів, адже прогнозовані прибутки нашої країни удвічі менші, ніж те, що ми можемо витратити. Водночас зароблене Україна спрямує на оборону. Понад 500 мільярдів витратить на зброю, зокрема на дрони. Це не надто багато, але військові експерти переконують: треба із чогось починати. Вперше у бюджеті врахували потреби Інституту помічника ветерана. Словом, всі гроші для перемоги і життя після неї. Щоправда, зауваження до кошторису теж є, їх розбирали наші журналісти.

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