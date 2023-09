Производит аккумуляторы для авто: в Иране начался пожар на заводе Минобороны

В четверг на заводе по производству автомобильных аккумуляторов, принадлежащем Министерству обороны Ирана, второй раз менее чем за неделю вспыхнул пожар, сообщают государственные иранские СМИ.

Как отмечает американский телеканал ABC, в результате пожара никто не пострадал.

Отмечается, что огонь вспыхнул на территории предприятия, где хранятся пластиковые отходы, заявляет государственное телевидение Ирана.

Иранская пресса также распространила фото и видео, на которых видно столб черного дыма, поднимающийся в небо к северу от столицы Тегерана.

Регулярные Вооруженные силы Ирана и другие иранские подразделения регулярно эксплуатируют несколько заводов по всей стране, часть из которых — производит гражданские товары.

В свою очередь глава исследовательской группы Wind of Change Игорь Сушко обнародовал в Twitter видео, на котором, как он утверждает, пылает завод в иранской столице Тегеране. По словам Сушко, на охваченном пожаром предприятии изготавливались беспилотники Shahed, которым Россия регулярно атакует украинские города.

???? IRAN: Shahed drone factory is on fire in Tehran. Iranian dictatorship supplies these drones to the Russian dictatorship to murder Ukrainian civilians. pic.twitter.com/PQRRQvejWq

— Igor Sushko (@igorsushko) September 28, 2023