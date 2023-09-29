Производит аккумуляторы для авто: в Иране начался пожар на заводе Минобороны
В четверг на заводе по производству автомобильных аккумуляторов, принадлежащем Министерству обороны Ирана, второй раз менее чем за неделю вспыхнул пожар, сообщают государственные иранские СМИ.
Как отмечает американский телеканал ABC, в результате пожара никто не пострадал.
Отмечается, что огонь вспыхнул на территории предприятия, где хранятся пластиковые отходы, заявляет государственное телевидение Ирана.
Иранская пресса также распространила фото и видео, на которых видно столб черного дыма, поднимающийся в небо к северу от столицы Тегерана.
Регулярные Вооруженные силы Ирана и другие иранские подразделения регулярно эксплуатируют несколько заводов по всей стране, часть из которых — производит гражданские товары.
В свою очередь глава исследовательской группы Wind of Change Игорь Сушко обнародовал в Twitter видео, на котором, как он утверждает, пылает завод в иранской столице Тегеране. По словам Сушко, на охваченном пожаром предприятии изготавливались беспилотники Shahed, которым Россия регулярно атакует украинские города.
— Иранская диктатура поставляет эти дроны российской диктатуре для убийства мирного населения Украины, — написал он.
???? IRAN: Shahed drone factory is on fire in Tehran. Iranian dictatorship supplies these drones to the Russian dictatorship to murder Ukrainian civilians. pic.twitter.com/PQRRQvejWq
— Igor Sushko (@igorsushko) September 28, 2023
Вместе с тем Сушко не привел доказательств, которые бы подкрепляли его слова о производстве барражирующих боеприпасов Shahed.
В течение многих лет на военных объектах Ирана происходили пожары и другие несчастные случаи, а официальный Тегеран часто обвиняет своего заклятого врага Израиль в саботаже. В прошлом месяце Иран заявил, что Израиль пытался саботировать его программу баллистических ракет с помощью неисправных иностранных деталей, которые могут взорваться.
Отметим, что Иран уже несколько лет находится под жесткими санкциями Запада, которые не позволяют ему импортировать ряд машин и запасных частей, заставляя его строить собственные или покупать их на черном рынке. Это, вероятно, сделало промышленные аварии более распространенными.
Примечательно, что похожие сообщения о пожаре на предприятии Ирана по производству дронов Shahed появлялись в конце января. Впоследствии стало известно, что пожар не имел отношения к беспилотникам, когда же на ряде стратегических иранских предприятий действительно прогремели взрывы — на авиабазе, в центре производства боеприпасов и на военных складах.
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