Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Покарання не уникнути: що загрожує чоловікам, які незаконно виїхали за кордон
Ексклюзив
У Карпатах згоріла база відпочинку, де перебували 148 дітей: що кажуть батьки, поліція та влада
Вживали таблетки для потенції: у Польщі священники влаштували оргію
Зеленський призначив Андрія Шевченка своїм радником
Які документи потрібні для оформлення субсидії у 2023 році: список та основні зміни
Світ
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Виробляє акумулятори для авто: в Ірані почалася пожежа на заводі Міноборони

вибух дим
Фото: Getty Images

У четвер на заводі з виробництва автомобільних акумуляторів, що належить Міністерству оборони Ірану, вдруге менш ніж за тиждень спалахнула пожежа, повідомляють державні іранські ЗМІ.

Як зазначає американський телеканал ABC, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Зазначається, що вогонь спалахнув на території підприємства, де зберігаються пластикові відходи, заявляє державне телебачення Ірану.

Зараз дивляться

Іранська преса також поширила фото і відео, на яких видно стовп чорного диму, що піднімається в небо на північ від столиці Тегерана.

Регулярні Збройні сили Ірану й інші іранські підрозділи регулярно експлуатують кілька заводів по всій країні, частина з яких – виробляє цивільні товари.

Своєю чергою очільник дослідницької групи Wind of Change Ігор Сушко оприлюднив в Twitter відео, на якому, як він стверджує, палає завод в іранські столиці Тегерані. За словами Сушка, на охопленому пожежею підприємстві виготовлялись безпілотники Shahed, яким Росія регулярно атакує українські міста.

– Іранська диктатура постачає ці дрони російській диктатурі для вбивства мирного населення України, — написав він.

Разом з тим Сушко не навів доказів, які б підкріплювали його слова про виробництво баражуючих боєприпасів Shahed.

Протягом багатьох років на військових об’єктах Ірану відбувались пожежі та інші нещасні випадки, а офіційний Тегеран часто звинувачує свого заклятого ворога Ізраїль у саботажі. Минулого місяця Іран заявив, що Ізраїль намагався саботувати його програму балістичних ракет за допомогою несправних іноземних деталей, які можуть вибухнути.

Зазначимо, що Іран вже кілька років перебуває під жорсткими санкціями Заходу, які не дозволяють йому імпортувати низку машин і запасних частин, змушуючи його будувати власні або купувати їх на чорному ринку. Це, ймовірно, зробило промислові аварії більш поширеними.

Примітно, що схожі повідомлення про пожежу на підприємстві Ірану з виробництва дронів Shahed з’являлись наприкінці січня. Згодом стало відомо, що пожежа не мала відношення до безпілотників, коли ж на низці стратегічних іранських підприємств дійсно пролунали вибухи – на авіабазі, у центрі виробництва боєприпасів та на військових складах.

Іран, Безпілотники, Пожежі, Пожежа
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Кримський міст знов горить
Виробляє акумулятори для авто: в Ірані почалася пожежа на заводі Міноборони
Є робота для російської ППО: над Брянською областю збивали БпЛА
дрон квадрокоптер безпілотник
Минулої доби окупанти обстріляли Миколаївщину БпЛА та ракетами: зруйновано обʼєкт інфраструктури
Віталій Кім
Іран може надати РФ далекобійні ракети після завершення обмежень ООН у жовтні – ISW
Іран
Сили ППО в Одеській області відпрацювали на відмінно – ОВА
ППО

Завантаження

Ігри
Відео
Все починалось зі звичайного картону! На Харківщині розробили БпЛА, який здатен обходити російські РЕБ

На Харківщині налагодили виробництво безпілотників, здатних обходити російські РЕБ. Дрони-розвідники, коригувальники й дрони-камікадзе працюють у зв’язці. На ворожі позиції залітають роями й знищують техніку окупантів вартістю мільйони доларів.

Тетяна Доцяк
Не було варіантів… Моторошна історія артилеристів, які вижили у палаючій машині
Виробляє акумулятори для авто: в Ірані почалася пожежа на заводі Міноборони
Ліцензія на експорт зерна та розмінування країни за 10 років! Новини Факти ICTV за 27.09.2023
Виробляє акумулятори для авто: в Ірані почалася пожежа на заводі Міноборони
Харківські БпЛА здатні обходити РЕБ | Новий коридор для кораблів! Новини Факти ICTV за 27.09.2023
Виробляє акумулятори для авто: в Ірані почалася пожежа на заводі Міноборони
СБУ взялась за адвоката Медведчука та Шарія | Князєв в СІЗО, але… Новини Факти ICTV за 27.09.2023
Виробляє акумулятори для авто: в Ірані почалася пожежа на заводі Міноборони
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь