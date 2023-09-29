Виробляє акумулятори для авто: в Ірані почалася пожежа на заводі Міноборони

У четвер на заводі з виробництва автомобільних акумуляторів, що належить Міністерству оборони Ірану, вдруге менш ніж за тиждень спалахнула пожежа, повідомляють державні іранські ЗМІ.

Як зазначає американський телеканал ABC, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Зазначається, що вогонь спалахнув на території підприємства, де зберігаються пластикові відходи, заявляє державне телебачення Ірану.

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Іранська преса також поширила фото і відео, на яких видно стовп чорного диму, що піднімається в небо на північ від столиці Тегерана.

Регулярні Збройні сили Ірану й інші іранські підрозділи регулярно експлуатують кілька заводів по всій країні, частина з яких – виробляє цивільні товари.

Своєю чергою очільник дослідницької групи Wind of Change Ігор Сушко оприлюднив в Twitter відео, на якому, як він стверджує, палає завод в іранські столиці Тегерані. За словами Сушка, на охопленому пожежею підприємстві виготовлялись безпілотники Shahed, яким Росія регулярно атакує українські міста.

– Іранська диктатура постачає ці дрони російській диктатурі для вбивства мирного населення України, — написав він.

???? IRAN: Shahed drone factory is on fire in Tehran. Iranian dictatorship supplies these drones to the Russian dictatorship to murder Ukrainian civilians. pic.twitter.com/PQRRQvejWq — Igor Sushko (@igorsushko) September 28, 2023

Разом з тим Сушко не навів доказів, які б підкріплювали його слова про виробництво баражуючих боєприпасів Shahed.

Протягом багатьох років на військових об’єктах Ірану відбувались пожежі та інші нещасні випадки, а офіційний Тегеран часто звинувачує свого заклятого ворога Ізраїль у саботажі. Минулого місяця Іран заявив, що Ізраїль намагався саботувати його програму балістичних ракет за допомогою несправних іноземних деталей, які можуть вибухнути.

Зазначимо, що Іран вже кілька років перебуває під жорсткими санкціями Заходу, які не дозволяють йому імпортувати низку машин і запасних частин, змушуючи його будувати власні або купувати їх на чорному ринку. Це, ймовірно, зробило промислові аварії більш поширеними.

Примітно, що схожі повідомлення про пожежу на підприємстві Ірану з виробництва дронів Shahed з’являлись наприкінці січня. Згодом стало відомо, що пожежа не мала відношення до безпілотників, коли ж на низці стратегічних іранських підприємств дійсно пролунали вибухи – на авіабазі, у центрі виробництва боєприпасів та на військових складах.

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