Виробляє акумулятори для авто: в Ірані почалася пожежа на заводі Міноборони

У четвер на заводі з виробництва автомобільних акумуляторів, що належить Міністерству оборони Ірану, вдруге менш ніж за тиждень спалахнула пожежа, повідомляють державні іранські ЗМІ.

Як зазначає американський телеканал ABC, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Зазначається, що вогонь спалахнув на території підприємства, де зберігаються пластикові відходи, заявляє державне телебачення Ірану.

Іранська преса також поширила фото і відео, на яких видно стовп чорного диму, що піднімається в небо на північ від столиці Тегерана.

Регулярні Збройні сили Ірану й інші іранські підрозділи регулярно експлуатують кілька заводів по всій країні, частина з яких – виробляє цивільні товари.

Своєю чергою очільник дослідницької групи Wind of Change Ігор Сушко оприлюднив в Twitter відео, на якому, як він стверджує, палає завод в іранські столиці Тегерані. За словами Сушка, на охопленому пожежею підприємстві виготовлялись безпілотники Shahed, яким Росія регулярно атакує українські міста.

???? IRAN: Shahed drone factory is on fire in Tehran. Iranian dictatorship supplies these drones to the Russian dictatorship to murder Ukrainian civilians. pic.twitter.com/PQRRQvejWq

— Igor Sushko (@igorsushko) September 28, 2023